La Nuova Venezia: “Sfida nella sfida fra Pohjanpalo e Brunori. Hanno già fatto piangere i tifosi avversari”

L’edizione odierna de “La Nuova Venezia” si sofferma sulla gara che i lagunari giocheranno questa sera a Palermo con la sfida nella sfida.

Incontro tra titani in area di rigore, due bomber con il fiuto del gol. La sfida tra Palermo e Venezia non sarà limitata al duello a distanza tra Joel Pohjanpalo e Matteo Brunori, ma insieme a Coda della Cremonese e Iemmello del Catanzaro rappresentano il top degli attaccanti presenti nelle semifinali dei playoff. Brunori è stato l’incubo dei tifosi del Venezia nella gara del Penzo con la tripletta che ha segnato il match (1-3), Pohjanpalo lo è stato per i sostenitori siciliani con le due reti che hanno indirizzato l’incontro del Barbera, poi chiuso da Gytkjaer (3-0).

Anche nelle due partite della passata stagione i due attaccanti incisero parecchio: Pohjanpalo realizzò la rete della vittoria del Venezia (la prima di Vanoli in panchina) al Barbera con Brunori che si fece ipnotizzare da Joronen nel dischetto, ma l’attaccante del Palermo si rifece al ritorno realizzando in contropiede il momentaneo 1-0 dei rosanero, partita in cui Pohjanpalo andò a segno (il 2-1) su calcio di rigore. L’attaccante arancioneroverde ha vinto l’ultimo Pablito, il trofeo che viene assegnato al capocannoniere della Serie B ricordando Paolo Rossi, realizzando 22 reti, staccando Tutino (20) e proprio Brunori (17).

Entrambi hanno confermato il percorso della passata stagione quando Pohjanpalo arrivò a quota 19, preceduto soltanto da Gianluca Lapadula (Cagliari, 21) con Brunori ancora sul podio (16) insieme a Cheddira (Bari). Pohjanpalo è arrivato due anni fa al Venezia, inizialmente in prestito dal Bayer Leverkusen, Brunori è stato invece l’artefice della promozione in Serie B dei rosanero nel 2022 quando superarono in finale il Padova e sta giocando il terzo campionato in Sicilia dove arrivò dalla Virtus Entella.

Finlandese di Helsinki il primo, natali a Macaè nello stato di Rio de Janeiro da genitori italiani il secondo, anche se a un anno è arrivato in Italia, ad Assisi, dove abitavano i nonni materni. Gemelli del gol, quasi gemelli alla nascita: entrambi classe 1994, Pohjanpalo è nato il 13 settembre, giorno in cui ha firmato il rinnovo del contratto con il Venezia, Brunori il primo novembre.