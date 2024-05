Gazzetta dello Sport: “Playoff Serie B. Le probabili formazioni di Palermo-Venezia”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sui playoff e sulle probabili formazioni del match tra Palermo e Venezia, gara in programma questa sera al Renzo Barbera.

Il Venezia è stato il miglior attacco del campionato con 69 reti, il Palermo (dietro al Parma, 66) è stato il terzo con 64, contando anche i due del turno preliminare firmati da Diakité. Non solo. Se Joel Pohjanpalo è stato capocannoniere con 22 centri, Matteo Brunori è sul podio (dietro a Tutino, 20) con 17 centri; l’attaccante del Palermo ha firmato una tripletta in campionato a Venezia (1-3), il finlandese al ritorno ha fatto una doppietta (0-3).

I grandi finalizzatori sono loro, ma è logico che tutto dipende dai compagni e dall’organizzazione. In partenza Michele Mignani e Paolo Vanoli propongono lo stesso 3-5-2, soluzione adottata dopo aver cominciato in maniera diversa: in questo modo sentono di avere la miglior copertura difensiva e un’adeguata spinta in attacco, magari sugli esterni. Insomma, due moduli a specchio con varie soluzioni.