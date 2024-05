Gazzetta dello Sport: “Venezia a Palermo, al Barbera saranno presenti solo due tifosi lagunari”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla preparazione del Venezia per la gara di questa sera contro il Palermo.

Qui Venezia – Smaltita la delusione di La Spezia e la promozione diretta mancata, il Venezia è pronto alla sfida e l’unico ricordo dell’ultima di campionato sono le squalifiche di Altare ed Ellertsson.

«Abbiamo utilizzato questa settimana per trasformare la rabbia in determinazione – ha spiegato Vanoli – il nostro campionato straordinario ci ha dato una seconda chance. Si è chiuso un capitolo, adesso ci possiamo riprovare. Il 3-0 in campionato? Lasciamo stare: quel Palermo stava attraversando forse il peggior periodo della stagione a livello psicologico. Noi dovremo essere lucidi, usare la testa».

Due ballottaggi alla vigilia: Lella o Andersen a centrocampo, Pierini o Gytkjaer al fianco di Pohjanpalo in attacco.

Una curiosità: viste le limitazioni e il posto tempo per organizzare la trasferta, a sostenere il Venezia ci saranno solo… due tifosi. Venerdì per il ritorno invece arriverà dagli Usa il presidente Duncan Niederauer.