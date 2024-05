Gazzetta dello Sport: “Notte da urlo: Palermo e Venezia, stesso modulo. Sfida a tutto gol”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara tra Palermo e Venezia in programma questa sera.

Le sfide dei playoff sfuggono alle logiche del campionato, tuttavia in 38 giornate Palermo e Venezia hanno detto una cosa importante: con loro in campo, i gol non mancano. Sarà così anche adesso? La posta in palio è alta, in 180′ bisogna conquistare la finale e ogni errore può essere fatale. Ciò non vuol dire che le due squadre diventeranno all’improvviso prudenti. Più attente sì, per forza, ma difficilmente modificheranno il loro dna. Che porta al gol, appunto.

A Palermo si dovrebbe arrivare a quota 35mila, battendo il record stagionale raggiunto nel preliminare con la Samp, mentre venerdì a Venezia ci sarà il tutto esaurito, con numeri più bassi, ma in un catino forse ancora più caldo. Queste variabili non sono da sottovalutare, e ci mettiamo anche un pizzico di cabala: nella prima e unica volta ai playoff di un anno fa, Mignani ha perso la finale col Bari al 92’, mentre Vanoli venne eliminato nel preliminare. In entrambi in casi il giustiziere era stato il Cagliari: chi riuscirà a cancellare quel ricordo?

Qui Palermo Ma veniamo alle ultime dalle due sedi. Squadra che vince… forse si cambia. Il ritorno in campo dopo tre giorni ha fatto riflettere Mignani, che di sicuro deve fare a meno dell’ex Ceccaroni (infortunato) ma cerca l’atteggiamento visto con la Sampdoria: «Sì, vorrei vedere lo stesso spirito – ha detto alla vigilia – anche se l’avversario è diverso. C’è poco tempo tra una partita e l’altra, devi recuperare le energie spese. Come limitare Pohjanpalo? Il Venezia non è solo lui, è tanto altro. Sono arrivati a un soffio dalla promozione diretta, la cosa più importante sarà avere tanta lucidità». Per farlo Mignani dovrebbe proporre Gomes in mezzo al campo, con Nedelcearu e Marconi a completare la difesa, mentre davanti ci sarà Soleri, con Brunori a scorrazzare negli spazi.