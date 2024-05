Gds: “Playoff Serie B. Le probabili formazioni di Palermo-Venezia”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle probabili formazioni del match di questa sera tra Palermo e Venezia.

Le indicazioni degli ultimi allenamenti portano ad altre soluzioni, al ritorno al 3-5-2, speculare a quello del Venezia. Un modulo leggermente più prudente, proprio in considerazione della bravura dei veneti a sfruttare gli spazi in campo aperto, che dovrà essere confermato dopo l’ultimo test in mattinata.

Se così fosse, Gomes dovrebbe tornare nel suo ruolo di playmaker e Brunori giocherebbe in posizione più centrale al fianco di Soleri. In difesa rientrerebbe Nedelcearu e l’infortunio di Ceccaroni offrirebbe un’altra chance a Marconi. Parliamo al condizionale perché le alternative sono tante e finora Mignani una sorpresa l’ha sempre proposta. Diakité non si tocca ma Di Mariano sta bene e scalpita, Graves ha fatto bene e vorrebbe tenere il posto, Di Francesco aspetta una nuova chance da titolare e Ranocchia potrebbe giocare più avanti.

Chiunque giochi e con qualsiasi modulo si disponga, la condizione fondamentale per provare ad andare avanti è che il Palermo ripeta per intensità e attenzione la partita di venerdì. Altrimenti tutto sarà inutile e la magia di venerdì sera lascerà il posto alla mesta realtà di questa stagione. Ci sono tante favole in attesa di un lieto fine. Quella di Diakité, che venerdì ha segnato due gol, la metà di quanti ne aveva segnati in tutta la sua carriera in Italia; la favola di Marconi, messo da parte e ritrovato, che già due anni fa con quella rovesciata a Padova fu l’eroe della promozione in B; la favola di Lucioni che, tornato in gran forma, insegue la sua quarta promozione in A. E infine la favola di Mignani, a cui, come abbiamo scritto più volte, la Serie A sfuggì un anno fa a pochi secondi dal termine dell’ultimo spareggio dopo una stagione straordinaria.