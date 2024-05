Pecchia presenta Reggiana-Parma: «Derby una grande opportunità»

L’ultimo atto del Parma di Fabio Pecchia in Serie B prima di tornare a pensare alla massima serie sarà domani sera con il sentitissimo derby contro la Reggiana. Il tecnico dei ducali, Pecchia, si è soffermato in conferenza stampa su vari temi per presentare al meglio il match.

«Va presa come una partita ma come una grande opportunità per tutti noi – spiega -. Ci arriviamo con grande entusiasmo, con grande leggerezza dettata da quanto fatto. È una grande opportunità, abbiamo di fronte una bella squadra, è un bell’impegno per noi e la nostra gente, oltre che per costruire una mentalità vincente, sempre con l’atteggiamento che ci ha resi protagonisti. Reggiana? Loro sono una squadra che già nella prima parte aveva un’identità. Avevano cambiato molto rispetto allo scorso anno. Vogliono giocare, hanno le idee chiare, al di là dell’aspetto tecnico-tattico che con Nesta è chiaro, per me sarà una partita che dal punto di vista psicologico e nervoso farà la differenza. Sono una squadra molto mobile, si difendono a 5 ma nello sviluppo si alzano sugli esterni. Hanno idee, l’allenatore ha lavorato molto bene. Bianco ha qualità, con Kabashi dà equilibrio e gestiscono bene la palla. Serve un’aggressione forte, perché se sviluppano in velocità con Portanova e gli altri giocatori possono attaccare gli spazi. Chiusura di un ciclo? Cambia la categoria ed è un dato di fatto, ma il ciclo continua. Continua il gruppo di lavoro, la squadra. C’è tanta emozione e curiosità per una nuova esperienza e cade in una partita che per noi è un obiettivo molto chiaro».