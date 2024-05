Bisoli presenta Lecco-Modena: «Siamo contati, ma undici da mandare in campo li trovo»

Il tecnico del Modena Bisoli è intervenuto in conferenza stampa per presentare la prossima sfida in cui i canarini affronteranno il Lecco. Il Modena avrà la possibilità di chiudere positivamente la regular season, dopo la salvezza ampliamente guadagnata, contro un Lecco retrocesso da tempo.

«Punti? Una mentalità non si può costruire in poco tempo, anche se qualcosa abbiamo già dimostrato. Bravi i ragazzi a conquistare in anticipo una salvezza non scontata con una prestazione, contro il Como, che si è rivelata una prima base importante per il futuro. Ci resta addosso la ferita del derby e deve diventare legge che non esistono amichevoli. Una vittoria a Lecco ci può dare, per eventuali incroci di risultati, il lato sinistro della classica. Vietato abbassare la guardia. Spirito? Qualcuno pensava che il primo allenamento dopo aver conquistato la salvezza potesse essere una passeggiata. Invece è stato di una bellissima intensità, come piace a me. E così deve essere ogni giorno. Tra le basi gettate c’è sicuramente quella della fase difensiva. Abbiamo preso un solo gol su rigore e i quattro avversari incontrati hanno tirato poche volte verso la nostra porta. Tutto ciò non basta, però. Giusto, dobbiamo crescere e migliorare la fase realizzativa, che in questa volata finale è stata anche condizionata dalla poca tranquillità. Disponibili? Siamo contati, ma undici da mandare in campo li trovo… Si sono fermati Abiuso e Gliozzi, Battistella non è al meglio e devo valutare se rischiarlo. L’importante è rispettare sempre la maglia, la società, i tifosi. Il Lecco è retrocesso con grande dignità, nella penultima gara in casa, contro la Sampdoria lanciata verso i playoff, ha venduto cara la pelle e vorrà salutare al meglio la propria gente. Noi, quindi, dobbiamo stare sul pezzo. Ripeto: amichevoli non esistono».