Altro che Allegri, è lei che decide tutto: una donna ‘misteriosa’ nel futuro della Juve | I tifosi non riescono a crederci

Situazione da non credere in casa bianconera, visto che c’è una sola persona rimasta fino ad ora in disparte che sembra ormai una parte importante dell’avvenire bianconero.

In una stagione che ha avuto praticamente due facce in casa Juve, di sicuro chi è sempre al centro della critica è Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese infatti è stato accusato di non riuscire a dare un’impronta importante al gioco della squadra.

L’allenatore dunque è come al solito finito nel mirino della critica, con i tifosi e non solo che stanno sperando in un suo addio al termine della stagione.

Ma al contrario di quanto si possa pensare, l’ex mister del Milan non ha un gran potere ai piani alti della Continassa. Secondo le ultime indiscrezioni infatti c’è un profilo femminile ad avere il controllo di tutto in casa juventina.

Ecco chi è la donna del destino bianconero

Nel corso della sfida giocatasi domenica sera tra Juventus e Fiorentina, vinta per 1-0 dai bianconeri grazie ad un gol di Federico Gatti, sulle tribune dello Stadium è apparso un volto femminile noto, che fin qui però era rimasto abbastanza distante dal mondo bianconero. Si tratta di Chiara Frattesi, nota influencer e sorella del calciatore interista.

La bellezza della 22enne è stata accecante, tanto che diversi video riguardanti la sua presenza nello stadio bianconero hanno cominciato a spopolare sui social. Sotto ad uno di questi, pubblicato su Twitter, un utente ha commentato in maniera ironica: ”Altro che Allegri. Lei è l’ago della bilancia della nostra stagione”.

Cosa ci faceva la ragazza nell’impianto bianconero?

Dopo le immagini circolate in rete però in tanti hanno cominciato a chiedersi cosa ci facesse realmente la giovane sugli spalti dell’Allianz, visto che pareva difficile pensare che la sua presenza fosse dovuta unicamente per assistere alla partita tra le due squadre. La realtà però è stata presto svelata.

A quanto pare Chiara Frattesi ha intrapreso una relazione con il centrocampista bianconero Weston McKennie, ed era a Torino proprio per assistere alla gara giocata dal suo nuovo compagno. Non si sa molto di più sull’ipotetica coppia, e in realtà non conosciamo nemmeno quanto siano fondati questi gossip, ma ad oggi l’indiscrezione più probabile pare essere proprio questa. Chissà se la giovane possa avere un ruolo decisivo anche nel futuro del calciatore statunitense, che dopo il mancato accordo sul rinnovo contrattuale con la Vecchia Signora è sembrato ad un passo dall’addio.