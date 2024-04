Allegri, guarda che assist: ”La Juve è il massimo” | Il fantasista chiama, ora tocca al club

Parole al miele da parte del calciatore nei confronti del club bianconero, che adesso deve solo valutare il da farsi in ambito di mercato.

Con la stagione che si avvia a poco a poco verso il tramonto, per le società sta per cominciare un altro tipo di battaglia, che se vogliamo è ancora più dura rispetto a quella a cui si è preso parte riguardante il calcio giocato. Stiamo parlando del mercato. I club infatti vogliono rafforzare le proprie rose in vista della prossima estate.

La Juventus con tutta probabilità sarà uno dei più attivi in questo senso. La voglia di tornare competitivi su tutti i fronti è tanta, e dopo che ci si è riassestati dal punto di vista economico lo scorso anno, le chance di fare una campagna acquisti di grande livello sono molto alte.

Ma prima ancora che la dirigenza juventina abbia iniziato a lavorare in maniera concreta per rinforzarsi, un calciatore ha già fatto capire chiaramente le sue intenzioni. Il fantasista in questione infatti dopo le recenti dichiarazioni ha riempito di elogi la Juventus, facendo capire a chiare lettere di voler giocare a Torino.

Le parole che fanno impazzire la Continassa

Qualche giorno fa Matias Soulé, giovane attaccante argentino della Juventus che al momento si trova in prestito al Frosinone, è stato intervistato dall’emittente ESPN, ed ha trattato diverse tematiche. Tra le tante il classe 2003 si è espresso anche proprio sulla squadra proprietaria del suo cartellino, incensandola completamente. Di seguito le sue parole.

”Sto parlando con la Juventus, non so ancora cosa succederà. Sono molto ansioso, ma prima ho queste otto partite. Voglio giocare. Alla Juventus non avevo molte possibilità di giocare e ho accettato questa soluzione. La Juve è il massimo. Mi volevano Atletico Madrid, Benfica e Monaco, tante squadre. Ma per me è stata una decisione rapida poiché credo che la Juventus sia una squadra fortissima”.

Futuro in bianconero per Soulé?

L’avvenire del talentino albiceleste è ancora in dubbio. Di sicuro a fine stagione il ragazzo tornerà a Torino, e probabilmente verrà valutato. Solo in seguito si deciderà se farlo giocare con la Juve o cederlo, incassando svariati milioni di euro.

Da parte di Soulé sembra chiara la volontà di volersi misurare con una realtà come quella juventina, ma solo il tempo ci dirà come andranno le cose.