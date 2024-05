Gds: “Sudtirol-Palermo. Marconi può tornare titolare, in mediana c’è Henderson”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” attraverso un pezzo a firma Massimiliano Radicini si sofferma sulle probabili formazioni del match in programma domani tra Sudtirol e Palermo.

Il Palermo si avvicina alla sfida decisiva contro il Südtirol con l’obiettivo di assicurarsi il sesto posto e affrontare i playoff nel miglior modo possibile. L’assenza di Ceccaroni e Gomes, che non sono al 100%, costringe il tecnico Michele Mignani a preservare i giocatori chiave e a fare alcune scelte strategiche per la partita a Bolzano.

Probabili Scelte di Formazione:

Portiere:

Desplanches: In netto vantaggio dopo una prestazione convincente contro l’Ascoli.

Difesa:

Nedelcearu: Sul centrodestra, presenza solida nella difesa a tre.

Lucioni: Centrale della difesa, con esperienza e leadership.

Marconi/Graves: Uno dei due completerà la linea difensiva. Marconi è il sostituto naturale di Ceccaroni, ma Graves offre un’alternativa valida.

Diakité: Confermato sulla corsia destra, potrebbe anche scalare in difesa.

Buttaro: Potrebbe sostituire Diakité in caso di necessità.

Lund: Confermato come esterno sinistro.

Centrocampo:

Henderson: In posizione di playmaker.

Ranocchia: A destra di Henderson, con licenza di avanzare.

Di Francesco: A sinistra di Henderson, agendo come collante con l’attacco.

Segre: Potrebbe essere risparmiato per via della diffida.

Stulac: Poco probabile il suo impiego, dato che Mignani vuole maggiore copertura.

Attacco:

Brunori-Soleri: Coppia confermata dopo il gol di entrambi contro l’Ascoli.

Mancuso: In competizione con Soleri per un posto da titolare.

Probabile Formazione Palermo (3-5-2):

Portiere: Desplanches

Difensori: Nedelcearu, Lucioni, Marconi/Graves

Centrocampisti: Diakité/Buttaro, Ranocchia, Henderson, Di Francesco, Lund

Attaccanti: Brunori, Soleri/Mancuso

Mignani cercherà il primo successo alla guida del Palermo, avendo finora ottenuto solo quattro pareggi e due sconfitte. Il Südtirol rappresenta un avversario ostico, ma il Palermo vuole assicurarsi il miglior piazzamento possibile per affrontare i playoff con fiducia.

Obiettivo Playoff

Il Palermo punta a giocarsi tutte le sue chance e provare a lottare fino all’ultimo secondo di questa stagione, con la speranza di raggiungere la Serie A.