Serie B, squadre favorite per la promozione: le quote aggiornate

Con un solo turno rimasto nella stagione regolare di Serie B e l’avvicinarsi dei playoff per decidere la terza squadra che verrà promossa in Serie A, i bookmaker hanno aggiornato le quote per le squadre favorite. Ecco le quote attuali:

Venezia: 2.50 (favorito per la promozione)

Cremonese: 2.75

Catanzaro: 5.50

Sampdoria: 5.50

Palermo: 7.50

Brescia: 10

Como: Non quotato

Queste quote riflettono le aspettative e il rendimento delle squadre durante la stagione regolare. Tuttavia, i playoff possono riservare molte sorprese, rendendo ogni incontro imprevedibile.