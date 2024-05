Brescia, Cellino crede nella A: «Abbiamo le potenzialità per andarci. Maran? Resta»

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” riporta un’intervista al patron del Brescia Massimo Cellino esprimendosi sul campionato e rilanciando gli obiettivi del club.

Ecco le sue parole:

«Se giochiamo così bene il merito è dell’allenatore. Non è vero che sto vicino ai miei tecnici per asfissiarli. Con Rolando ho trovato prima di tutto un uomo: quando non sono a Brescia, lui fa le mie veci».

Cellino crede alla serie A: «Brescia e il Brescia hanno potenzialità per stare lì. Futuro società? Non ho un compratore adatto per Brescia sotto mano. E non sono focalizzato a venderlo. Poi se nel futuro prossimo dovesse comparire qualcuno intenzionato a fare del bene per questo club, ascolterò. Ma non vendo al primo che passa».

A«Se resta? Certo, il contratto si è rinnovato in automatico per un’altra stagione con la salvezza. Vogliamo fare bene entrambi, andiamo oltre i contratti firmati».