Corriere dello Sport: “Catanzaro al bivio. La gara contro i doriani può stabilire l’avversario playoff”

I giallorossi di Vincenzo Vivarini sono arbitri del proprio destino. Lo scontro di domani sera contro la Sampdoria al “Ceravolo” e la trasferta del Palermo contro il Südtirol determineranno l’avversaria dei playoff per il Catanzaro il 18 maggio. La Sampdoria, motivata a vincere per ottenere il vantaggio di giocare in casa nei quarti di finale in caso di sorpasso ai rosanero, sarà un avversario ostico. Il Catanzaro, sicuro del 5° posto, potrebbe evitare i doriani nei playoff se dovesse perdere.

Turnover Obbligato

Il Catanzaro è costretto a fare turnover a causa degli infortuni, dei giocatori acciaccati come Fulignati e Vandeputte, dei diffidati (Scognamillo) e degli squalificati (Petriccione). Strategia di Vivarini: Vivarini punta sulla tranquillità per preparare al meglio la squadra in vista del primo turno dei playoff.

Scelte Possibili

Porta: Possibile esordio stagionale per Andrea Sala.

Difesa: Krajnc e Miranda potrebbero partire titolari, permettendo a Scognamillo di riposare. Brighenti potrebbe essere una sorpresa.

Centrocampo: Verna e Pompetti pronti a giocare, mentre Brignola e Stoppa potrebbero essere schierati come esterni.

Attacco: Biasci potrebbe lasciare spazio inizialmente a Donnarumma.

Numeri Giallorossi

In Casa: Il Catanzaro ha ottenuto 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, posizionandosi al 4° posto.

In Trasferta: La Sampdoria ha un rendimento simile con 8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, piazzandosi anch’essa al 4° posto in trasferta.

Cartellini Rossi: Entrambe le squadre hanno ricevuto un solo cartellino rosso, dimostrandosi tra le più corrette del campionato.

Sfida tra Bomber

Pietro Iemmello (Catanzaro): 15 gol e 5 assist, con 11 gol nel girone di ritorno.

Manuel De Luca (Sampdoria): 10 gol e 4 assist, con 9 reti nella seconda metà del campionato. Il duello tra questi due bomber sarà uno degli elementi più interessanti di questa sfida, assicurando spettacolo al “Ceravolo”.