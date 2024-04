Altro che Conte o Klopp: ‘È più forte di tutti e due’ | Nome a sorpresa per il dopo Allegri, manca solo l’annuncio

Svolta clamorosa per il prossimo nome che siederà sulla panchina bianconera, che sta già facendo sognare i tifosi in vista del futuro, il quale appare sempre più roseo.

Sono giorni decisivi in casa bianconera per il futuro della panchina. Max Allegri infatti pare sempre più in bilico, e le prossime uscite della squadra rischiano di essere decisive per la sua permanenza sotto la Mole. A quanto risulta dagli ultimi rumors infatti la società torinese, qualora non arrivasse una svolta nell’immediato, sarebbe pronta ad esonerare il tecnico livornese, affidando la guida tecnica del club ad un traghettatore da qui a fine anno.

In attesa di capire il futuro nell’immediato però la cosa che appare ormai praticamente certa è che nella stagione 2024-25 il mister toscano non sarà più l’allenatore juventino. Le Zebre infatti sono intenzionate ad aprire un nuovo corso, portando alla Continassa un grande nome che sia in grado di rilanciare il nuovo progetto della Vecchia Signora.

Tra i tanti nomi di alto livello che erano stati fatti nelle ultime ore quelli che sono spiccati di più sono stati di sicuro Antonio Conte, che i tifosi e l’ambiente conoscono molto bene, e Jurgen Klopp, il quale non ha di certo bisogno di presentazioni. Nessuno di questi due però sembra essere l’indiziato principale per diventare il nuovo allenatore, visto che la società ha virato su un profilo che è addirittura migliore di quelli elencati. Vediamo di chi si tratta.

Un fuoriclasse della panchina per la Juve

Stando a quanto riportato nelle ultime indiscrezioni il club torinese è pronto ad accogliere una vecchia conoscenza bianconera, che ha fatto le fortune della Juventus da calciatore. Stiamo parlando di Zinedine Zidane.

Il pallone d’oro francese ha dimostrato già alla guida del Real Madrid di essere tra i migliori al mondo, meglio anche di Conte e Klopp, come certificato dai tanti trofei conquistati con i Blancos, tra cui spiccano le tre Champions League vinte di fila.

Zizou vuole tornare in panchina

Il tecnico francese è fermo ai box dal 2021, quando ha deciso di lasciare per la seconda volta il Real Madrid, e da allora non ha avuto l’opportunità di allenare altri club. Per questa ragione dunque un’eventuale proposta della Juve potrebbe fargli drizzare le antenne.

D’altronde poi l’ex pallone d’oro ha sempre ammesso di voler tornare un giorno a Torino, e la prossima estate rischia di diventare quella giusta per sancire la seconda venuta di Zizou in bianconero.