“Perché sta in panchina?”: Allegri messo sotto torchio | La pazienza è ai minimi storici, bruciato un altro top player

Ennesimo attacco nei confronti del tecnico bianconero, che sancisce ormai un completo allontanamento dalla squadra, dovuto questa volta alla continua esclusione di un grande nome.

Il periodo nero che sta vivendo la Juventus non è di certo una novità. Come non lo sono le tante e continue voci che mettono continuamente in bilico il tecnico juventino. Max Allegri è giudicato un po’ da tutti, sia dai tifosi bianconeri che da giornalisti e appassionati, come il principale artefice della disfatta della Vecchia Signora.

Il gioco offerto dalla squadra in realtà non è molto entusiasmante, e quando sono venuti a mancare i risultati le critiche nei confronti del mister di Livorno hanno iniziato ad intensificarsi sempre di più, venendo contestato anche sui sistemi di gioco usati e sui calciatori che vengono fatti scendere in campo.

E’ proprio su quest’ultimo tema infatti che nelle ultime ore l’allenatore è stato pesantemente attaccato da alcune affermazioni molto pesanti. All’ex Milan e Cagliari infatti si sta chiedendo di far giocare un top player che ultimamente sta trovando pochissimo spazio tra i titolari, e che adesso rischia addirittura di essere bruciato.

Affermazioni dure sul mister bianconero

I social molto spesso diventano la cornice ideale per fare delle discussioni o affrontare alcuni temi a livello calcistico. Chiedere ai tifosi juventini, che negli ultimi tempi si stanno scatenando forse anche in maniera esagerata con gli #Allegriout e con le critiche proprio nei confronti del tecnico livornese.

Una di quelle che ha creato più scalpore di recente è giunta dopo la vittoria in Coppa Italia ai danni della Lazio, dove un tifoso sul proprio account Twitter si è lamentato del mancato utilizzo del giovane talento turco Kenan Yildiz. ”Yldiz gioiello vero, un giorno ci spiegherà perché lo ha panchinato a febbraio”. Queste le parole contenute nel post.

Yildiz ha bisogno di spazio

Dopo che nei mesi scorsi il classe 2005 turco è completamente esploso, prendendosi addirittura il posto da titolare, di recente il minutaggio per il ragazzino è calato parecchio, nonostante quando entri in campo genera sempre il caos nelle difese avversarie, chiedere alla Lazio per conferma dopo la grande giocata fatta in Coppa Italia.

Yildiz è ancora giovane ed ha tutto il tempo per crescere, ma ovviamente ha bisogno di più spazio, e i tifosi bianconeri, che amano vederlo all’opera, stanno iniziando a perdere la pazienza con Allegri anche su questo fronte.