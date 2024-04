Juve, la situazione è sempre più grigia | Un ritorno in panchina per la svolta, e non è Conte

La posizione di Max Allegri è ormai sempre più appesa ad un filo, tanto che si sta prospettando un clamoroso ritorno alla guida della Vecchia Signora di un allenatore del passato per provare a risollevare la situazione.

La Juventus sembra essere finita in un abisso sempre più profondo. I risultati ottenuti negli ultimi tempi infatti hanno fatto crollare del tutto sia il morale della squadra che quello di tutto l’ambiente. Non sembra esserci alcune via d’uscita da questo tunnel orribile in cui è finita la Vecchia Signora, anche se in tanti hanno dato una soluzione da tempo: l’esonero di Max Allegri.

Il tecnico livornese non sembra avere più in mano le redini della squadra, ed è sempre più al centro della critica. Da un sistema di gioco ritenuto sconsiderato, allo schieramento di alcuni calciatori in zone di campo non proprio ottimali, senza considerare delle tattiche per nulla collaudate e che non offrono praticamente nulla a livello di spettacolo.

Fino a poco fa quella riguardante la cacciata del mister toscano è sembrata solamente una semplice richiesta dei tifosi e degli appassionati, ma recentemente questa idea pare essere entrata anche nella mente della dirigenza juventina. Infatti ai piani alti della Continassa si sta ragionando seriamente sul dare il benservito ad Allegri per dare una svolta, la quale dovrebbe arrivare da un clamoroso ritorno sulla panchina delle Zebre da parte di una vecchia conoscenza bianconera, che non è Antonio Conte.

Un traghettatore di lusso per la Juve

Nel caso in cui Allegri venisse esonerato davvero, la società torinese potrebbe andare su un uomo che accompagnerebbe la squadra fino al termine della stagione, prima di passare la mano ad un allenatore che riesca a dar vita ad un nuovo ciclo.

La volontà del club dunque sembrerebbe essere quella di chiamare un mister che conosca al meglio l’ambiente, e che possa quindi dare il massimo senza avere bisogno di ulteriori motivazioni. L’identikit perfetto in questo senso è quello di Marcello Lippi.

Un totem bianconero per rialzare la testa

Marcello Lippi ha guidato la Juventus per diversi anni in due occasioni separate, ed è uno degli allenatori più importanti della storia juventina.

Solo un uomo della sua caratura in un momento così delicato per la Vecchia Signora può provare a risolvere i problemi. Al momento si tratta di pure ipotesi, anche se una soluzione del genere sembrerebbe la migliore per il club piemontese.