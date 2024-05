Corriere dello Sport: “I due bomber fremono. Il Palermo attacca Brunori con Soleri”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’attacco del Palermo e in particolar modo alla coppia Brunori-Soleri.

Nel contesto di un Palermo alle prese con diverse sfide ma ancora in corsa per i playoff, due certezze emergono chiaramente: Brunori e il suo fedele alleato Soleri. Gli attaccanti, in ottima forma, sono tornati a segnare insieme dopo una stagione caratterizzata da continui cambiamenti tattici. Nell’ultima partita, sia Brunori che Soleri hanno trovato la via del gol. Il Palermo ha ora bisogno di vincere a Bolzano, interrompendo una lunga striscia senza vittorie, per mantenere viva la speranza nei playoff.

L’Impatto di Brunori e Soleri

Matteo Brunori: Con 66 reti totali nelle ultime tre stagioni (compresi i gol in Coppa), la sua continuità è impressionante. Ha già eguagliato il suo record personale in Serie B con 17 gol, e ora punta a superarlo nei playoff per portare il Palermo in Serie A.

Edoardo Soleri: Nonostante sia stato titolare solo quattro volte, ha comunque segnato 6 gol stagionali (5 in campionato e 1 in Coppa). La sua capacità di segnare in pochi minuti è una caratteristica preziosa. Inoltre, la sua abilità nel lottare su ogni palla gli è valsa una promozione da titolare al fianco di Brunori.

L’allenatore Michele Mignani ha dichiarato, durante la conferenza stampa pre-partita, che il Palermo deve ritrovare la vittoria per sollevare il morale della squadra. Ha affrontato anche il problema delle prestazioni nei secondi tempi, identificando la causa più nei fattori mentali che fisici. Ha poi aggiunto che Gomes e Ceccaroni non verranno rischiati a meno che non si riprendano completamente. Sul fronte portieri, Mignani ha elogiato la sana competizione tra Desplanches e Pigliacelli.