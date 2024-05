Ex rosa, Novellino: «Campionato Palermo inspiegabile. Io non avrei cambiato allenatore»

L’ex rosanero Walter Novellino ha parlato ai microfoni di Alessio Alaimo per “TMW” esprimendosi in merito alla B e al campionato del Palermo.

Ecco qualche estratto:

Serie B: chi la spunterà ai playoff?

«Venezia o Catanzaro. La squadra calabrese sta giocando un grande calcio come piace a me».

Delude il Palermo. Da quando Mignani è subentrato a Corini non ha vinto neanche una partita…

«Non riesco a capire, davvero. La piazza è straordinaria. Io non avrei cambiato allenatore. I calciatori ci sono, l’ambiente pure, la società è sana… ciò che è accaduto quest’anno non ha spiegazioni»