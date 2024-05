Südtirol: festa di fine stagione al termine della sfida contro il Palermo. I dettagli

Venerdì alle ore 20.30 chiuderà il sipario dell’attuale stagione del campionato di Serie B, in attesa chiaramente dei playoff e dei playout che decreteranno gli ultimi verdetti. Il Palermo di mister Michele Mignani scenderà in campo al “Druso” per affrontare il Sudtirol di mister Valente, con i padroni di casa salvi e senza troppe pressioni.

Questa volta, per tifosi e calciatori biancorossi, la presenza sugli spalti non durerà soltanto 90′ ma è in programma un “After-match” per permettere ai tifosi di salutare i calciatori prima della pausa estiva, come riportato da trivenetogoal.it. Il chiosco della tribuna Zanvettor, diventerà il cuore pulsante della festa. Saranno presenti i giocatori e lo staff, pronti a festeggiare con i tifosi per condividere straordinari momenti. Il ritmo della serata sarà dettato dalle selezioni musicali del DJ Tommy Arrow.