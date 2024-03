Juve, ecco il rinnovo: accordo fino al 2026 | Firma imminente, il calciatore resta a Torino

Tutto fatto per il prolungamento del calciatore in casa bianconera, con l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare, salvo clamorose sorprese, nelle prossime ore, per la gioia dei tifosi che sono felici di vederlo ancora alla Vecchia Signora.

La Juventus ha vissuto una stagione quasi divisa a metà. Nella prima parte l’entusiasmo sul grande cammino che la squadra allenata da Max Allegri stava compiendo, che l’ha portata quasi a combattere per lo scudetto, aveva cancellato tutte le critiche ai calciatori e allo stesso tecnico, con i tifosi che sognavano il tricolore. Nella seconda metà dell’anno però qualcosa si è rotto, e i bianconeri hanno smesso di correre.

Di conseguenza il pensiero di tutti è passato dal campionato attuale al futuro, dove si spera di tornare ai livelli di un tempo. E’ chiaro però che qualcosa la società dovrà pur fare, in particolar modo per quanto riguarda la campagna di rafforzamento della rosa. Sono diversi infatti i calciatori finiti nel mirino della Vecchia Signora, la quale proverà nei prossimi mesi a portarne qualcuno a Torino.

Allo stesso modo però sarà fondamentale per il club bianconero mantenere in rosa gli attuali calciatori chiave, magari anche blindandoli con dei nuovi contratti. Proprio per quanto riguarda la questione rinnovi infatti nelle prossime ore la Juve annuncerà il prolungamento di un calciatore, che rimarrà dunque alla Continassa. L’accordo tra lui e la società è già stato trovato e la firma dovrebbe arrivare a breve.

Un prolungamento importante in casa juventina

Secondo alcune voci recenti la Juventus avrebbe trovato l’intesa con Carlo Pinsoglio per allungare di un ulteriore anno la scadenza del contratto che lega l’estremo difensore alla Vecchia Signora.

L’attuale accordo tra le due parti scade appunto nel giugno del 2025, e l’idea della società è quella di portare questa data al 2026, anticipando così i tempi di un incontro che si sarebbe dovuto svolgere il prossimo anno di questi periodi.

Ottimo affare per lo spogliatoio juventino

Essendo il terzo portiere della Juventus, Pinsoglio non scende in campo praticamente mai, ma ciò nonostante il suo ruolo nello spogliatoio bianconero è di grande rilevanza.

Il 34enne è infatti cresciuto nel vivaio juventino, e dopo alcuni prestiti è tornato a casa, e da ben sette anni fa parte della rosa. Di conseguenza è una colonna motivazionale della squadra, come si può notare anche durante le partite della Juve. Dunque il suo rinnovo è un’ottima notizia per tutto il gruppo.