Juventus, tutto pronto per il grande colpo | 14 milioni e Giuntoli lo porta a Torino: manca solo la firma

Il dirigente bianconero ha ormai deciso di andare fino in fondo per questo importante nome, per il quale è già stato fissato il prezzo.

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione. Dopo un’annata in cui si sono visti segnali positivi, e che per lunghi tratti è sembrata quella del ritorno al successo in campo nazionale, quella successiva sarà molto importante per stabilire il nuovo approdo della Vecchia Signora ai vertici del calcio italiano.

La società è infatti decisa a cambiare parecchie cose, e di sicuro una grande spinta verrà data dal mercato estivo. Sono tanti i reparti in cui si cercherà di applicare delle novità e dove si vorrà cambiare parecchio, tenendo anche in considerazione la quasi ormai certa qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La partecipazione alla principale competizione europea infatti obbligherà ad avere una rosa più ampia e di maggiore qualità, a causa dei maggiori impegni che questa comporta.

Ecco perché la dirigenza si sta già muovendo parecchio, e nelle ultime ore, alcuni importanti rumors, hanno spianato la strada al grande colpo per appena 14 milioni di euro. A quanto pare infatti le due parti hanno già trovato l’accordo, e il grande nome si trasferirà sotto la Mole al termine della stagione.

Un grande profilo per la Juve

Ai piani alti della Continassa sono in corso valutazioni sulla possibilità di esonerare Max Allegri al termine della stagione. Il tecnico livornese quest’anno ha permesso alla squadra di rimanere in lotta per diversi mesi con l’Inter per la testa del campionato, ma come al solito tutto l’ambiente si è lamentato per un gioco non sempre eccellente espresso dai suoi uomini.

Come se non bastasse poi il suo contratto è in scadenza nel 2025, e sia lui che la Vecchia Signora non hanno intenzione di iniziare la prossima stagione con un accordo agli sgoccioli. Per questo le strade del mister e della Juve potrebbero separarsi, e di conseguenza per sostituirlo il club ha già il nome preferito, e per portarlo a Torino servono 14 milioni di euro.

Ecco il sostituto di Allegri

Per rimpiazzare il tecnico livornese uno dei nomi che piace maggiormente a Giuntoli è quello di Roberto De Zerbi. L’allenatore al momento però ha un contratto con il Brighton.

Tuttavia per scioglierlo basterebbe pagare una cifra di circa 12 milioni di sterline, ovvero 14 milioni di euro. Questa è la clausola da sborsare per liberare il tecnico. La Juve è avvisata.