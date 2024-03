“Se li possono anche tenere”: Juventus, due acquisti già bocciati | Giuntoli deve rifare tutto da capo

Parole forti nei confronti dei calciatori in questione, che costringono il direttore sportivo bianconero a dover tornare al lavoro sul mercato per la prossima estate.

Svanito ormai il sogno scudetto, in casa Juve è tempo di pensare al futuro, e soprattutto alla prossima sessione di mercato, dove la società vorrà tornare protagonista e rinforzare la rosa.

E’ proprio su questo tema però che di recente alcune parole hanno praticamente bocciato già con largo anticipo due acquisti della Vecchia Signora.

Pessime notizie quindi per il ds Cristiano Giuntoli, che dovrà rimettersi al lavoro e fare tutto da capo se vorrà accontentare l’ambiente.

Le parole che gelano la società torinese

In un’epoca dove i social sono ormai parte costante della nostra vita quotidiana, gli argomenti di principale interesse delle persone si spostano molto volentieri su queste piattaforme. Non è da meno dunque il calcio, e di conseguenza ad esso il calciomercato. I tifosi infatti esprimono liberamente le loro opinioni, e, anche se non sono minimamente qualificati, sperano di poter essere in qualche modo ascoltati dalle società per cui tifano.

Sono tanti ad esempio ultimamente i tifosi juventini che stanno parlando apertamente delle possibili manovre estive del club, soprattutto per quanto riguarda il reparto mediano. Uno di questi però di recente su Twitter ha quasi completamente bocciato gli obiettivi della dirigenza bianconera, scrivendo ”Unico di questi che prenderei è Bonaventura ma gli altri possono stare tranquillamente dove stanno al momento”.

Bonaventura in estate alla Juve?

Il centrocampista della Viola è uno dei nomi di cui si parla tanto in orbita Juventus per il reparto mediano della prossima stagione. In realtà l’ex Milan e Atalanta aveva riscosso l’interesse della Vecchia Signora già nella scorsa finestra invernale di trasferimenti, ma la società di Rocco Commisso aveva chiuso immediatamente le porte in faccia ai bianconeri, dichiarando il calciatore incedibile.

A giugno però la situazione potrebbe essere ben diversa. Jack è in scadenza di contratto con i gigliati, che ancora non si sono attivati per il suo prolungamento, cosa che non ha fatto per nulla piacere al diretto interessato. Di conseguenza è molto probabile che in estate Bonaventura sia disponibile al trasferimento a parametro zero, e a quel punto la Juve potrebbe approfittarne, rendendo così felice anche il tifoso che qualche giorno fa si è detto favorevole al suo acquisto.