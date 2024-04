Repubblica: “Furti, aggressioni e vandalismo. Palermo vive notti di paura”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sugli atti vandalici e i furti a Palermo.

Continuano i furti e i danneggiamenti notturni a Palermo: dalle spaccate nelle aree pedonali del centro, ai raid vandalici nella zona della Stazione, fino alle aggressioni a residenti e turisti. È allarme sicurezza in centro ma anche in periferia. Nell’ultimo anno sono in aumento le razzie in casa, le spaccate ai negozi e i furti di automobili, con più di dieci denunce al giorno di veicoli spariti. I controlli interforze nei fine settimana voluti dal prefetto per contrastare mala movida e reati contro il patrimonio non riescono a fronteggiare vandalismi e furti.

L’ultima spaccata è andata in scena ieri notte, intorno alle 2 nella centralissima piazza Verdi, accanto al teatro Massimo, a pochi metri da dove alcuni giorni fa è stato picchiato a sangue un ragazzo minorenne. Un ladro è arrivato in bicicletta e con un piede di porco ha divelto la porta d’ingresso del bistrot Verdi 13. Ci ha impiegato venti minuti per scardinare il portoncino ed entrare nell’esercizio commerciale portando via il registratore di cassa e si è allontanato verso corso Vittorio Emanuele dove ha provato ad utilizzare il bancomat aziendale, senza successo.