Non hanno ancora un accordo: brusca frenata per il rinnovo | Terremoto Red Bull: dopo anni di successi son pronti al divorzio

Novità clamorose per la scuderia austriaca, che dopo il mancato accordo sul prolungamento contrattuale del grande pilota rischia di perderlo una volta per tutte, facendo così tremare i tifosi.

Il campionato del mondo di Formula 1 è entrato ormai nel vivo, e come al solito da alcuni anni a questa parte, il dominio è tutto di stampo Red Bull, che sta guidando entrambe le graduatorie. In quella costruttori la scuderia austriaca è davanti alla Ferrari con diversi punti di margine.

Nella classifica piloti infatti è al momento al comando il solito Max Verstappen, che delle prime 5 gare disputate in questa stagione ne ha vinte 4, rimanendo fuori dal gradino più alto del podio solamente in Australia a causa del ritiro dovuto ad alcuni problemi sulla sua monoposto.

Nonostante dunque anche quest’anno le previsioni sono di un totale trionfo della Red Bull, nelle ultime ore sono arrivate delle notizie davvero clamorose sul futuro del pilota, che dopo non aver rinnovato ancora il proprio contratto rischia di lasciare al termine della stagione dopo tanti anni di successi.

Brutte novità per i tifosi Red Bull

Il contratto di Sergio Perez con la Red Bull è in scadenza al termine del campionato attuale, e al momento i discorsi per un possibile rinnovo del contratto sono ancora fermi.

Sulla situazione però nelle scorse ore sono arrivate le parole di alcuni pezzi grossi del team che hanno fatto chiarezza.

Le parole sul futuro di Perez

Del futuro del pilota messicano ha parlato di recente il consigliere della Red Bull Helmut Marko, che ha dichiarato: ”Non siamo ancora in grado di definire tutto, ma sa che deve fare bene. Prima voleva un contratto di tre anni, ma troveremo una soluzione”. Gli ha fatto eco poi Christian Horner, team principal della scuderia, che ha parlato del tema in questo modo.

”Siamo in una situazione in cui siamo molto soddisfatti dei nostri due piloti, ma non abbiamo bisogno di prendere una decisione fino a molto più avanti nel corso dell’anno. Max ha un contratto a lungo termine e Checo è fuori contratto, ma sta guidando molto bene in questa stagione. Sergio vorrebbe fare un annuncio domani, senza dubbio, ma noi come squadra non abbiamo particolare fretta. In questo momento, come ho detto, siamo molto soddisfatti della line-up che abbiamo, quindi non c’è alcuna fretta imminente di annunciare la formazione completa dei piloti per il 2025”.