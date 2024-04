Paura a Palermo: furgone Rap si schianta contro autobus Amat. Ci sono feriti

Momenti di paura a Palermo in via Libertà. Come riporta Gds.it un furgone della Rap si è schiantare contro un autobus Amat, esattamente all’altezza di via Filippo Cordova. Sul posto ci sono i vigili urbani del comando della polizia municipale, con il personale dell’infortunistica per prendere i rilievi. Sarebbero presenti anche delle ambulanze, per dare i primi soccorsi con il 118 alle persone rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione, il furgone sarebbe finito sul bus per non aver rispettato uno stop, ma la dinamica è ancora da verificare e da chiarire.

