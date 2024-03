Napoli-Juventus, a sorpresa spunta il ricorso: ‘Mai accaduto qualcosa di simile’ | FIGC chiamata in causa

Annuncio clamoroso dopo il big match di domenica sera, che può sancire un precedente mai successo prima fino ad ora. Adesso la Lega deve valutare il da farsi in seguito alla richiesta.

E’ stata una giornata di Serie A molto travagliata dal punto di vista arbitrale quella che si è conclusa lunedì sera con Inter-Genoa (anche qui ci sono stati strascichi legati al rigore concesso ai nerazzurri).

In particolar modo durante la sfida tra Lazio e Milan è accaduto l’impossibile, con i biancocelesti che hanno addirittura chiuso in 8 uomini e l’arbitro Di Bello che è stato fermato per diverso tempo.

Non sono mancati poi i disguidi anche nel corso del big match tra Napoli e Juventus, dove a sorpresa sta per essere presentato un ricorso dai risvolti davvero clamorosi.

Una richiesta che ha stupito tutti

Come troppo spesso sta accadendo in questo campionato, le polemiche arbitrali sono davvero tante, e di sicuro non sono mancate anche quelle in seguito alla super sfida del Maradona di domenica sera tra Napoli e Juventus, vinta dai padroni di casa per 2-1. Gli argomenti delle lamentele, soprattutto da parte dei tifosi juventini, sono stati diversi.

Dai continui parapiglia tra Bremer e Osimhen, con il difensore bianconero sanzionato e l’attaccante nigeriano che invece l’ha passata liscia, al rigore decisivo concesso agli azzurri, che, seppur ci fosse tutto, è stato giudicato dai supporters della Vecchia Signora troppo leggero per sancire una chiamata al Var. L’episodio che però nelle ultime ore sta creando maggiore scompiglio riguarda l’ammonizione ricevuta da Dusan Vlahovic, che essendo diffidato dovrà saltare il prossimo big match con l’Atalanta.

I motivi alla base di questa lamentela

Secondo alcuni tifosi bianconeri quando il centravanti serbo è stato ammonito, il fallo di squadra era inesistente, e di conseguenza andrebbe tolto il cartellino al calciatore, che per questa ragione salterà la sfida dello Stadium contro la Dea. Ecco perché diversi sostenitori juventini sui social stanno chiedendo alla società di presentare ricorso.

Tuttavia è praticamente impossibile che il club torinese si appelli alla FIGC per quanto accaduto. Una cosa simile infatti non si è mai presentata prima, almeno nel nostro calcio, e non sarà la Juventus ad aprire le danze in questo senso. Dunque la tifoseria dovrà rassegnarsi a non vedere Dusan Vlahovic in campo domenica pomeriggio, in una partita che potrebbe risultare decisiva per la corsa Champions.