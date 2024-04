Escl. Paramatti: «Palermo favorito contro la Reggiana. Parlando con Mignani…»

«Penso che la Reggiana possa giocarsi le sue carte contro qualsiasi avversario, anche se sabato il Palermo parte in vantaggio. La squadra del mio amico Mignani può, infatti, contare sul turno casalingo e questo può essere un fattore determinante». Questo il pensiero ai microfoni di ilovepalermocalcio.com di Michele Paramatti, ex difensore con un passato anche con la maglia della Reggiana.

Considerato il rapporto da lei confermato, ha sentito Mignani da quando è divenuto allenatore del Palermo?

«Con Michele ci sentiamo praticamente ogni settimana anche tramite un gruppo con altri compagni, con i quali abbiamo condiviso l’esperienza alla Spal. L’ho sentito concentrato e convinto di poter dire la sua ai play-off. Entrare in corsa non è mai semplice, e in questo momento Mignani sta cercando la chiave di lettura giusta per fare rendere al meglio il suo Palermo».

Nel 1996 fu tra i protagonisti con un gol della vittoria del Bologna a Palermo. Cosa ricorda di quel giorno?

«Sicuramente ho dolci ricordi di quella partita. In quell’occasione siglai il mio unico gol con la maglia del Bologna nel campionato cadetto. Quel successo fu una tappa importante nel nostro cammino verso la promozione. Segnare in uno stadio bellissimo come quello di Palermo mi regalò una sensazione fantastica».

Che idea si è fatto di Nesta allenatore?

«Devo dire che sta facendo bene, al pari di altri ex calciatori che hanno poi intrapreso il percorso da allenatore. L’esperienza pregressa a volte gioca un ruolo improntante soprattutto nella conoscenza di certe dinamiche, sconosciute a chi magari non ha avuto un cammino passato da calciatore».