Palermo verso l’Ascoli: seduta pomeridiana a Torretta. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo ha reso noto il report dell’allenamento odierno in vista dell’Ascoli.

Seduta pomeridiana oggi a Torretta per il Palermo guidato da Michele Mignani in vista della prossima gara casalinga contro l’Ascoli. Nella prima parte dell’allenamento i rosanero hanno lavorato divisi in due gruppi: lavori metabolici per i calciatori che hanno disputato la gara contro lo Spezia, mentre il resto del gruppo ha svolto forza in palestra. A seguire la squadra ha effettuato un lavoro tattico a tutto campo sulla fase di possesso e su quella di non possesso e conclusioni in porta.