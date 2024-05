Palermo-Ascoli: la Curva Nord protesta. Il comunicato

Attraverso il proprio profilo Facebook ufficiale la Curva Nord 12 in collaborazione con la Curva Nord Inferiore ha pubblicato un comunicato di protesta in vista della gara contro l’Ascoli.

Ecco quanto si legge:

“Per tutto l’anno abbiamo sostenuto e fatto da scudo a questa squadra ma tutto si è rivelato inutile ed i nostri sacrifici non sono stati ripagati da chi in campo non ha fatto il proprio dovere. Adesso dopo l’ultima prestazione indegna è l’ora di fare i conti, non siamo qui a chiedere la serie A ma pretendiamo da chi indossa la nostra maglia, il rispetto dei nostri colori e questo è possibile solo dimostrando in maniera costante, impegno, volontà, grinta e determinazione, cose che che per tutto l’anno avete avuto solo a tratti.

𝗟𝗮 𝗖𝘂𝗿𝘃𝗮 𝗡𝗼𝗿𝗱 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗶𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗴𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗹𝗮𝘀𝗰𝗲𝗿𝗮̀ 𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗶 𝟭𝟱 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗶 𝗶 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘃𝘂𝗼𝘁𝗶. Onorare la maglia di questa città vale di più della serie A!”.