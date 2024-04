Corriere dello Sport: “Palermo, Di Mariano torna per i playoff”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’infortunio di Francesco Di Mariano.

Francesco Di Mariano, l’esterno del Palermo, ha subito un infortunio che sembra meno grave del previsto, nonostante l’entità della ferita al ginocchio destro. Il calciatore ha ricevuto 19 punti di sutura, ma fortunatamente non ha subito fratture. Il tecnico Mignani ha confermato che Di Mariano dovrà riposarsi per circa venti giorni, ma sarà disponibile per i playoff.

Questo infortunio coincide curiosamente con il suo compleanno, un evento che per il secondo anno consecutivo è segnato da problemi fisici: l’anno scorso ha subito un’operazione al menisco esterno proprio nel giorno del suo compleanno. Nonostante le circostanze, Di Mariano ha mostrato ottimismo e gratitudine verso i tifosi in un messaggio video, promettendo di tornare presto in campo. Questo episodio riflette non solo la resilienza del giocatore, ma anche le sfide generali che il Palermo sta affrontando sotto la guida di Mignani.