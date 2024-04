Repubblica: “Di Mariano starà fermo per un mese”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’infortunio di Francesco Di Mariano.

Un sospiro di sollievo riguardo la condizione di Francesco Di Mariano, uscito in barella dal campo al trentatreesimo della gara contro il Parma. Per l’esterno offensivo del Palermo lo stop sarebbe meno lungo di quanto temuto: circa un mese fermo ai box in seguito alla ferita rimediata al ginocchio che è stata chiusa con 19 punti di sutura.

A primo impatto la situazione sembrava molto grave. Il numero dieci del Palermo ha fornito un assist a Mancuso, è stato colpito duramente e in ritardo da Estevez, tanto da farlo scoppiare in lacrime temendo il peggio. Anche i suoi compagni sembrano essere rimasti scioccati dalla gravità dell’incidente.

Fortunatamente, sembra che la ferita non abbia intaccato l’articolazione, ma sarà comunque valutato nuovamente nei prossimi giorni per assicurarsi che non ci siano danni più gravi. Incidenti del genere sono sempre preoccupanti. La speranza è di riuscire a recuperare l’attaccante palermitano in tempo per i playoff.