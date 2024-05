Novara, l’ex rosa Lo Monaco: «In C paghe da soldati ma obblighi da generale»

L’ex direttore rosanero Pietro Lo Monaco, adesso al Novara, si è espresso ai microfoni di TMW per toccare vari temi. Principalmente, il direttore, si è espresso sul tema dell’ipotesi di una nuova agenzia governativa che controlli il mondo del calcio al posto della Covisoc.

«Normale che sarà sempre quella con più problemi. In Serie C dico sempre si hanno paghe da soldati semplici ma obblighi da generale. Questo avvalora la cavillosità del nostro sistema, viene difficile mantenere certi obblighi senza un tipo di entrate. Sono tutte spese a carico ed è normale che qualcuno fatichi. E se in A e B sono controlli relativamente semplici, in C sono 60 squadre. Mi sembra che l’iniziativa del Governo sia fuori luogo. Non vorrei che fosse un gioco… Strano. Un gioco strano della politica per entrare a piedi uniti nel sistema calcio. Anche con i problemi il calcio è andato avanti… Forse deve darsi altre regole interne per irregimentare i costi in un alveo di serenità. Ma deve farlo il calcio stesso, non di certo la politica».