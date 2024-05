Serie C, scattano gli spareggi promozione con il primo turno. Niente supplementari e rigori Il programma

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui playoff di serie C.

Al via oggi i playoff di Serie C con il primo turno di girone e l’esordio del Var: in campo 18 delle 28 partecipanti ovvero quelle fra il 5º e il 10º posto di ciascun raggruppamento. Ognuna delle 9 gare si disputa in casa della migliore classificata che passa anche con un pareggio al termine dei tempi regolamentari entro i quali la squadra ospite deve vincere per qualificarsi.

ATALANTA U23-TRENTO. In campionato: 1-0 e 0-0. L’Atalanta U23 con 14 risultati utili fra le mura amiche. Per il Trento 7 vittorie in trasferta. Gare con gol realizzati: Atalanta U23 26, Trento 23. Sfide senza subire reti: Atalanta U23 14, Trento 16. Calciatori a segno: Atalanta U23 19, Trento 15. Cannonieri: 6 reti Cissè (Atalanta U23), 5 reti Anastasia (Trento).

LEGNAGO-LUMEZZANE. In campionato: 2-1 e 0-0. Al “Sandrini” 15 risultati utili per il Legnago. Il Lumezzane con 6 successi esterni. Gare con gol realizzati: Legnago 31, Lumezzane 29. Sfide senza subire reti: Legnago 13, Lumezzane 11. Calciatori a segno: Legnago 15, Lumezzane 15. Cannonieri: 15 reti Rocco (Legnago), 5 reti Spini (Lumezzane).

GIANA-PRO VERCELLI. In campionato: 2-3 e 3-0. La Giana con 10 partite utili in casa. Per la Pro Vercelli 4 vittorie in trasferta. Gare con gol realizzati: Giana 25, Pro Vercelli 27. Sfide senza subire reti: Giana 13, Pro Vercelli 11. Calciatori a segno: Giana 11, Pro Vercelli 14. Cannonieri: 13 reti Maguette Fall (Giana), 12 reti Maggio (Pro Vercelli) e Mustacchio (Pro Vercelli).

GUBBIO-RIMINI. In campionato: 2-1 e 4-0. Il Gubbio imbattuto 18 volte al “Barbetti”. Per il Rimini 3 successi esterni. Gare con gol realizzati: Gubbio 27, Rimini 27. Sfide senza subire reti: Gubbio 14, Rimini 11. Calciatori a segno: Gubbio 17, Rimini 14. Cannonieri: 12 reti Di Massimo (Gubbio), 19 reti Morra (Rimini).

PESCARA-PONTEDERA. In campionato: 5-0 e 1-0. All’Adriatico 13 risultati utili per il Pescara. Fuori casa 7 vittorie per il Pontedera. Gare con gol realizzati: Pescara 28, Pontedera 30. Sfide senza subire reti: Pescara 9, Pontedera 13. Calciatori a segno: Pescara: 17, Pontedera 17. Cannonieri: 17 reti Merola (Pescara), 9 reti Delpupo (Pontedera).

JUVENTUS NG-AREZZO. In campionato: 1-0 e 1-0. Ad Alessandria 14 risultati utili per la Juventus NG. In trasferta 5 successi per l’Arezzo. Gare con gol realizzati: Juventus NG 27, Arezzo 27. Sfide senza subire reti: Juventus NG 8, Arezzo 10. Calciatori a segno: Juventus NG 14, Arezzo 13. Cannonieri: 15 reti Guerra (Juventus NG), 12 reti Gucci (Arezzo).

TARANTO-LATINA. In campionato: 2-1 e 2-1. Finora 17 risultati utili per il Taranto allo “Iacovone” dove la formazione ionica non prende gol da 595’. Il Latina ha vinto 8 gare fuori casa. Partite con gol realizzati: Taranto 28, Latina 27. Sfide senza subire reti: Taranto 14, Latina 11. Calciatori a segno: Taranto 14, Latina 16. Cannonieri: 13 reti Kanoute (Taranto), 8 reti Fabrizi (Latina) e Mastroianni (Latina).

PICERNO-CROTONE. In campionato: 0-0 e 1-2. Il Picerno al “Curcio” con 16 turni utili. Per il Crotone 6 vittorie esterne. Gare con gol realizzati: Picerno 29, Crotone 31. Sfide senza subire reti: Picerno 14, Crotone 11. Calciatori a segno: Picerno 16, Crotone 17. Cannonieri: 20 reti Murano (Picerno), 15 reti Gomez (Crotone) e Tumminello (Crotone).

CERIGNOLA-GIUGLIANO. In campionato: 1-0 e 3-0. Il Cerignola con 14 risultati utili casalinghi. Per il Giugliano 6 vittorie esterne. Gare con gol realizzati: Cerignola 29, Giugliano 23. Sfide senza subire reti: Cerignola 13, Giugliano 9. Calciatori a segno: Cerignola 14, Giugliano 13. Cannonieri: 15 reti D’Andrea (Cerignola), 11 reti Salvemini (Giugliano).