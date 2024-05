Allegri sfida Giuntoli: panchina in Serie A per vincere lo scudetto contro la Juve | Ha alzato il telefonino per primo

La rabbia del tecnico nei confronti del ds rischia di portare a conseguenze clamorose riguardanti il futuro juventino e di un altro club.

Nella serata di mercoledì la Juventus ha vinto la 15esima Coppa Italia della sua storia, battendo l’Atalanta per 1-0 al termine di una partita molto intensa e piacevole. Decisivo il gol di Dusan Vlahovic, autore di un match straordinario non solo per il gol, ma anche per la sostanza della sua prestazione. Uno dei protagonisti che ha fatto maggiormente parlare di sé nella serata dell’Olimpico però è stato Max Allegri.

L’allenatore bianconero, che ha messo in bacheca la quinta coppa nazionale della sua carriera (record assoluto), è andato completamente su di giri nei minuti finali. Il tecnico ha inveito in maniera piuttosto pesante nei confronti del direttore di gara, che lo ha espulso, e anche verso il designatore degli arbitri Rocchi. Ma ciò che ha fatto discutere di più è stato il post partita. Quando i dirigenti juventini sono scesi in campo infatti Allegri ha iniziato a sfuriare parecchio verso qualcuno.

Le telecamere hanno ripreso il tutto, e le urla del mister sembravano all’indirizzo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Le motivazioni di quanto accaduto saranno sicuramente diverse, e su questo si conosce davvero poco. Tutto ciò però ha causato una frattura insanabile che ha, di fatto, portato all’allontanamento dalla panchina del tecnico livornese.

La vendetta di Allegri

Il Napoli è in cerca di un nuovo allenatore per aprire il nuovo ciclo, e a quanto pare ultimamente sta iniziando a circolare il nome di Allegri dalle parti di Castelvolturno.

In particolare uno scenario ha descritto l’idea che il tecnico chiamerà a breve il presidente Aurelio De Laurentiis per proporgli di mettersi alla guida del club azzurro, in modo da lottare per lo scudetto il prossimo anno e far fallire i piani della Juve e soprattutto di Giuntoli.

ADL pensa seriamente ad Allegri?

Al momento quello descritto nelle righe precedenti è solamente un’ipotesi, e non ci sono ancora riscontri ufficiali.

Tuttavia non sarebbe da escludere che De Laurentiis, che ancora non ha trovato il prossimo allenatore, possa fare un pensierino al mister toscano. Certo è che molto dipenderà dall’affaire Vaciago: se dovesse essere accertata la colpevolezza del tecnico livornese, è plausibile che arrivi una squalifica lunghissima che potrebbe compromettere il futuro del tecnico.