Licenziamento Allegri | Devi allenare la Juve per le ultime 2 giornate: Giuntoli convoca il sostituto d’urgenza alla Continassa

Bomba clamorosa dalla Continassa, dove fonti attendibili riportano che il tecnico livornese verrà cacciato nei prossimi minuti.

La serata di ieri ha portato nella bacheca juventina la 15esima Coppa Italia nella storia del club, ma ha lasciato degli strascichi enormi per quanto riguarda il futuro della squadra torinese. Noi tutti abbiamo visto ciò di cui è stato protagonista Max Allegri.

Il tecnico bianconero infatti è andato fuori di testa nei minuti finali della partita, dove si è scagliato molto duramente nei confronti dell’arbitro, lamentandosi parecchio per il suo operato e affrontando a muso duro più volte il quarto uomo. Poco prima della premiazione poi il mister si è rivolto in maniera polemica nei confronti del ds Giuntoli. Infine, come svelato da Tuttosport stamani, Allegri avrebbe anche litigato furiosamente con il direttore del giornale torinese Guido Vaciago, minacciandolo, spingendolo e insultandolo.

Tutto ciò pare che stia portando delle conseguenze immediate dalle parti della Continassa, con il club torinese che secondo fonti certe è pronto a dare una notizia clamorosa, che vedrà la separazione dall’ex allenatore di Milan e Cagliari.

Addio Allegri

Secondo alcune fonti di casa Juve, Allegri pare stia per essere licenziato per giusta causa dopo quanto accaduto ieri sera. A quanto pare il comunicato di licenziamento di Allegri sarebbe stato già scritto. Si aspetterebbe solamente l’ok da parte degli avvocati per imboccare la via della giusta causa.

La separazione tra i bianconeri e il livornese era una cosa molto probabile, che a fine stagione si sarebbe dovuta consumare. Tuttavia lo scenario che si sta materializzando in questi minuti ha davvero del clamoroso. Di conseguenza per finire il campionato c’è bisogno di un nuovo uomo che si accomodi sulla panchina juventina, e sembra che la Vecchia Signora abbia già deciso chi arriverà al suo posto.

Il sostituto di Allegri

Per rimpiazzare il mister toscano la Juventus dovrebbe chiamare per queste due ultime giornate Paolo Montero, attuale allenatore della primavera bianconera e già da settimane in orbita prima squadra. L’uruguaiano conosce alla perfezione l’ambiente in quanto ha giocato per diversi anni con la casacca delle Zebre.

Nei match contro Bologna e Monza dunque l’ex difensore andrebbe a guidare la squadra, traghettandola così verso il finale di campionato. A bocce ferme poi la società farà le sue valutazioni e deciderà su chi puntare per dar vita al nuovo ciclo. In pole position c’è il nome di Thiago Motta, ma, qualora Montero facesse bene non è da escludere a priori che gli venga concessa una grande chance anche il prossimo anno.