Panchina affidata a Paolo Montero: due partite con la Juve e poi il grande salto | Inizia la preparazione a luglio

Il tecnico uruguaiano dopo questa breve esperienza alla guida della Vecchia Signora farà un altro passo importante nella sua carriera.

L’esonero recente di Max Allegri in casa juventina ha portato sulla panchina del club un volto noto, ovvero Paolo Montero. Ex difensore proprio della Vecchia Signora, e attuale allenatore della primavera, l’uruguaiano è approdato alla guida della prima squadra bianconera per traghettarla fino al termine del campionato, nelle ultime due partite che erano rimaste. La prima in realtà è andata già in archivio nella serata di lunedì.

La prima Juve del post Allegri ha infatti pareggiato per 3-3 a Bologna in maniera a dir poco rocambolesca. Infatti dopo che i felsinei erano passati in vantaggio di tre gol grazie ad una doppietta di Calafiori e ad una rete di Castro, le Zebre hanno rimontato con Chiesa, Milik e Yildiz in appena otto minuti. Un risultato dunque completamente ribaltato, che ha messo in evidenza il grande spirito di squadra e, in un certo qual modo, anche quello del nuovo tecnico.

Al netto di quanto poco tempo abbia per dimostrare le proprie qualità però si sta già iniziando a parlare del futuro di Montero, e le notizie sul suo conto al momento sembrano essere molto confortanti. A quanto pare infatti l’allenatore dopo queste gare alla guida del club torinese farà il grande salto, cominciando già a partire da luglio prossimo la sua nuova avventura.

Il futuro di Montero

Secondo i recenti rumors che circolano sul futuro del mister uruguagio, la strada del suo avvenire è ormai tracciata. Il tecnico infatti una volta terminata questa breve esperienza sulla panchina della prima squadra, tornerà a lavorare con i giovani bianconeri.

Questa volta però Montero non sarà alla guida dell’Under 19, bensì della Juventus Next Gen, con cui inizierà a lavorare già da luglio. Un nuovo step in Serie C dunque per lui, che in passato aveva già allenato la Sambenedettese, prima di tentare nuovamente il salto tra i grandi.

Nessuna possibilità di guidare la prima squadra?

Con queste indiscrezioni riguardanti il suo futuro, dunque decadono completamente le chance di vederlo ancora al comando della prima squadra bianconera il prossimo anno.

La Juventus in realtà ha idee ben chiare per il prossimo anno, dove vorrà cominciare un nuovo progetto con una personalità in rampa di lancio sulla panchina. E tutti gli indizi ad oggi portano a Thiago Motta.