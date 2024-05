Ti voglio al mio fianco già da quest’estate: Giuntoli gli ha offerto un contratto con la Juventus | Prende il posto di Giovanni Manna

Inizia a prendere forma la dirigenza del futuro, con il ds che sta per prendere il sostituto dell’ex responsabile delle giovanili juventine.

Sarà un’estate di grande trambusto dalle parti della Continassa. La società bianconera infatti vuole rivoluzionare quasi in maniera totale la rosa, in modo da renderla sempre più competitiva in vista del prossimo anno, dove ci saranno diverse competizioni a cui si prenderà parte e che stuzzicano la fantasia di tifosi e addetti ai lavori. Su tutte le nuovissime Champions League e Mondiale per Club. Allo stesso modo però ci saranno tanti cambiamenti anche in ambito societario.

Tralasciando il ruolo di allenatore, dove l’esonero di Max Allegri sta facendo sì che la Juve si stia mettendo a caccia di un nuovo tecnico (ad oggi tutti gli indizi portano a Thiago Motta), anche per quanto riguarda l’organigramma dirigenziale si muoveranno alcune pedine. Su tutte ci sarà da sostituire un pezzo grosso come Giovanni Manna, ex ds della Next Gen e responsabile del settore giovanile bianconero.

Proprio nei giorni scorsi infatti il 35enne ha risolto il proprio contratto con la Vecchia Signora. Preludio del suo imminente trasferimento a Napoli dove prenderà il posto del direttore sportivo Meluso, il quale ha deluso le aspettative del presidente Aurelio De Laurentiis, che lo aveva eletto come rimpiazzo ideale proprio di quel Cristiano Giuntoli passato ai rivali torinesi. A questo punto però la situazione si è capovolta, e sarà proprio il ds juventino a dover questa volta cercare un sostituto del collega che ha fatto il suo percorso inverso.

Giuntoli ha già deciso

Questa ricerca del sostituto di Manna non sembra essere durata molto tempo, visto che il direttore sportivo della Juventus ha già risolto la questione in grande stile.

Al suo posto infatti Giuntoli prenderà ben due nomi, e non uno soltanto, andando così ad incrementare ulteriormente il tasso di esperienza ed analisi della società bianconera in vista del futuro.

Ecco chi arriva a Torino

Il primo profilo individuato da Giuntoli è Giuseppe Pompilio, che ha già lavorato con lui in azzurro, ed è in scadenza di contratto con la società napoletana.

Il secondo invece è Stefano Stefanelli, attuale direttore sportivo del Pisa. Anche lui ha collaborato in passato con il ds bianconero, e per questo motivo si sta facendo il possibile per convincere il club toscano a dare il via libera al suo approdo alla Juve.