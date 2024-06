“Aereo privato pronto: dal PSG alla Juve”: trattativa assolutamente fatta | Titolare assoluto al posto di Alex Sandro

Arrivo incredibile da Parigi per la fascia sinistra bianconera, come confermato dalle ultime affermazioni del diretto interessato.

La Juve sta cambiando tanto a livello di rosa. Sono tanti i nomi pronti ad approdare a Torino in questa sessione di mercato, dando una svolta importante alla squadra.

Allo stesso tempo poi alcuni calciatori facenti parte dell’organico attuale faranno le valigie. Uno di questi le ha già preparate da tempo. Stiamo parlando di Alex Sandro, che dopo la scadenza del contratto del prossimo 30 giugno sarà svincolato.

Di recente però un giocatore del PSG ha svelato che la trattativa per il suo approdo in bianconero, per sostituire proprio il calciatore brasiliano, ha portato alla preparazione di un aereo privato per raggiungere proprio il capoluogo piemontese.

Le parole che rivelano il suo approdo alla Juve

Nelle scorse ore Layvin Kurzawa, terzino sinistro francese del PSG, il cui contratto scadrà nei prossimi giorni, è intervenuto ai microfoni di ‘Media Carré’. Il calciatore ha trattato diversi temi, ma in particolare si è soffermato sul suo trasferimento alla Juventus sfumato qualche anno fa a causa del rinnovo contrattuale offertogli dal club parigino. Di seguito le sue parole.

”Non ho capito il perché del rinnovo con il PSG nel 2020. Ero a casa e in quel momento saltò fuori la possibilità di un trasferimento alla Juventus. Il jet era pronto per Torino e il mio vecchio agente mi chiamò per dirmi che il club francese voleva prolungarmi il contratto per quattro stagioni. Mi sono chiesto il perché, ma ovviamente non potevo dire di no: come potevo rifiutare un aumento? In quel momento avevo giocato alcune partite e quel contratto offriva a me e ai miei figli stabilità. Pensavo di poter riconquistare il mio posto. Certo, avessi nuovamente la possibilità di scegliere non accetterei. Non dico che ho fatto una stronz..a, ma avrei dovuto pensarci di più”.

Un affare sfumato all’ultimo

Il terzino francese sarebbe dovuto arrivare come rinforzo per la Vecchia Signora, o per fare la riserva di Alex Sandro o addirittura per sostituire il brasiliano, che ai tempi aveva ancora mercato. Tuttavia il rinnovo offertogli dal PSG ha fatto sfumare questa opportunità.

Adesso Kurzawa a distanza di anni rimpiange di aver preso questa scelta. Chissà come sarebbe andata nel caso in cui si fosse trasferito a Torino.