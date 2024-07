Pogba torna in campo: tutto vero | La sentenza ribalta la carriera della Pioche

La carriera di Paul Pogba sembra giunta al capolinea a causa della squalifica di quattro anni inflittagli per doping. Ma occhio alle sorprese

Che fine ha fatto Paul Pogba? Se lo chiedono in molti, soprattutto in seguito alla pesantissima squalifica di quattro anni inflittagli dal Tribunale Nazionale Antidoping a causa della positività riscontrata in occasione della gara d’esordio della Juventus contro l’Udinese del campionato scorso.

Il centrocampista francese, che negli ultimi tempi era sparito dai radar, è riapparso in tribuna in Germania dove ha assistito alla sfida tra la sua Francia e il Belgio valida per gli ottavi di finale di Euro 2024. Il “Polpo“, diversamente da quanto si potesse immaginare, è apparso di buon umore e in ottima forma.

Il trentunenne centrocampista confida che il TAS di Losanna possa ridurre drasticamente la squalifica comminata dal Tribunale Antidoping. “Non ho perso la voglia di giocare, tutt’altro. Mi sento ancora un calciatore e so di avere ancora la possibilità di dimostrarlo“.

Nel caso in cui dovesse realmente verificarsi un’ipotesi del genere, e qualche indiscrezione in tal senso circola da qualche settimana, la carriera di Pogba non proseguirà con la maglia della Juventus. Per i bianconeri il capitolo ‘Polpo’ è ormai definitivamente chiuso.

Pogba, altro che ritiro forzato: ecco dove giocherà

I giornalisti presenti alla Dusseldorf Arena hanno rivolto all’ex Manchester United alcune domande relative proprio al suo futuro. Interrogativi dai quali Pogba non si è affatto tirato indietro: “Sono ancora qua, positivo, ho un’opportunità di combattere quella che per me è un’ingiustizia. Vediamo, le cose andranno meglio“.

Detto che per lui alla Juve non c’è più spazio, potrebbero però aprirsi le porte di qualche club saudita, ancora in cerca di grandi nomi con cui attirare l’interesse degli appassionati di calcio. Sembra più difficile che possa restare in Europa, almeno in quella che più conta.

Pogba gonfia il petto, niente scarpini appesi al chiodo: “Sono ancora qui”

A prescindere dalla sua eventuale destinazione Pogba è sicuro di continuare a giocare: “Mi sento ancora calciatore, mi sto allenando e in questi momenti devo essere solo positivo. Sto passando tanto tempo con la famiglia, vedo crescere i bambini. Non sto facendo la cosa che amo, il calcio, ma ho tanta voglia di tornare“.

Nelle prossime settimane si saprà se l’ottimismo del ‘Polpo’ è in qualche modo giustificato o se si rivelerà del tutto campato in aria. Non resta che attendere le decisioni del TAS di Losanna, l’ultimo e decisivo grado di giudizio.