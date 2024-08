Clamoroso Juve: rescissione del contratto e si ritira | Non c’è più un briciolo di passione

Il calciatore bianconero pronto a dire addio alla sua squadra e alla carriera: rescissione del contratto e si ritira.

Quello che sta vivendo la Juventus in questi ultimi due anni – e in maggior misura nella stagione 2024-25- è un momento di transizione profonda in cui si cercherà di fare i conti con il passato e di riprendersi in maniera definitiva per il futuro.

La società bianconera ha infatti deciso di cambiare allenatore e molti dirigenti, affidando le chiavi della squadra a mister Thiago Motta e le decisioni sul mercato al ds Giuntoli. Ma, come avviene quando ci sono profondi cambiamenti, non sempre gli addii sono sereni e indolore.

Un giocatore cardine della “vecchia Juve”, infatti, è pronto ad andare via in maniera definitiva dopo stagioni passate con la maglia bianconera. Ecco chi starebbe per valutare la possibilità della rescissione del contratto e del conseguente ritiro dal calcio. I tifosi sono increduli.

Addio alla Juve e alla carriera?

Era nell’aria già durante i primi giorni di mercato, ma con l’acquisto di Di Gregorio – ex portiere del Monza – la Juventus ha fatto capire che il futuro di Szczesny sarebbe stato lontano da Torino. Il portiere polacco, idolo dei tifosi bianconeri e tra i giocatori più carismatici della compagine torinese, sarebbe stato accompagnato alla porta d’uscita con l’intenzione di ammortizzare i costi di ingaggio e far respirare il bilancio.

Una scelta, quella del ds Giuntoli, che inizialmente sembrava potersi muovere sull’asse della cessione ad una squadra estera. Il calciatore però avrebbe attirato l’attenzione solo dell’Arabia Saudita– destinazione non gradita dal portiere polacco – e avrebbe quindi riflettuto a lungo anche sulla sua carriera.

Rescissione in arrivo

In assenza di offerte da parte dei club, il portiere polacco potrebbe favorire la dirigenza bianconera accettando una rescissione consensuale “amichevole”. Il portiere potrebbe infatti liberarsi a zero prima della fine del calciomercato, in modo da alleggerire il monte ingaggi della Juventus e liberare uno slot tra i pali.

Ma quale sarebbe poi il suo futuro? Si era parlato inizialmente di Arabia Saudita – esclusa dal giocatore – ma anche della possibilità Napoli. Tuttavia il suo ingaggio rende quest’ultima operazione quasi impossibile. Dunque il portiere della nazionale polacca potrebbe pensare ad un ritiro, appendendo le scarpe al chiodo e dicendo addio alla sua carriera.