Facciamo come Huijsen? Lascia la Juve e va in prestito… alla Roma | De Rossi è contentissimo

Una nuova trattativa in stile Huijsen tra bianconeri e giallorossi. Un altro giocatore lascia la Juve e va in prestito alla Roma.

Il calciomercato estivo è ormai entrato nella sua fase finale, e le big della Serie A stanno cercando di chiudere gli ultimi colpi per rinforzare le rispettive rose. In questo scenario, la Juventus si presenta come un vero e proprio cantiere aperto, con una serie di operazioni in corso che lasciano i tifosi con il fiato sospeso.

Da un lato, ci sono stati alcuni colpi importanti messi a segno, dall’altro trattative che non sono andate a buon fine, mentre diversi giocatori sembrano ormai sulla lista dei partenti. La dirigenza bianconera, guidata da Cristiano Giuntoli, è al lavoro per trovare la giusta quadra in una sessione di mercato che si preannuncia fondamentale per il futuro della squadra.

In quest’ottica, Giuntoli sta cercando di concretizzare una nuova cessione in stile Huijsen. La strategia sembra essere quella di permettere al giocatore di andare in prestito e raggiungere Daniele De Rossi nella Capitale. Ecco di chi stiamo parlando e chi potrebbe entrare nella corte dell’ex capitano della Roma.

Una nuova trattativa stile Huijsen

La Juventus sembra aver ormai chiuso per l’affare Pierre Kalulu. Il difensore francese è in arrivo dal Milan e la firma sul contratto potrebbe arrivare già nella fine di questa settimana. Ma ora la Juventus vorrebbe provare a sfoltire una rosa fatta di giocatori considerati in esubero.

Per questa ragione, infatti, la Juventus potrebbe mettere in piedi una trattativa in stile Huijsen. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Tiago Djalo è considerato l’ennesimo giocatore in uscita dalla società bianconera e per lui si pensa ad una possibilità di prestito proprio alla Roma di Daniele De Rossi.

Djalo in uscita

Il difensore portoghese è arrivato lo scorso gennaio dopo una trattativa che ha visto la Juventus battere la concorrenza dell’Inter. Tuttavia, il Djalò è stato utilizzato pochissimo da Massimiliano Allegri e, dopo una sola partita giocata durante questo precampionato, mister Tiago Motta sembra aver bocciato il calciatore.

Ecco quindi che ci sarebbero le basi per poter dare inizio ad una trattiva lampo tra la Juventus e la Roma per arrivare ad un accordo di prestito. Le prossime ore potrebbero essere decisive.