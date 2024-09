“Mi ritiro a fine contratto”: Juve, il calciatore ha deciso da tempo | La piazza scoppia in lacrime

Le parole di un grande idolo dei tifosi hanno lanciato nello sconforto più totale il popolo juventino e tutto l’ambiente.

La stagione della Juventus è iniziata in maniera piuttosto positiva. Ambiente e tifosi sperano che questa sia l’annata del rilancio, e perché no, magari quella dove si tornerà a vincere qualcosa di veramente importante.

Di conseguenza dalle parti della Continassa il morale è molto alto. Thiago Motta lavora a mille con i giocatori, tra i quali ci sono diversi volti nuovi portati in dote da una fantastica campagna acquisti messa in atto dal ds Cristiano Giuntoli.

Un recente annuncio però ha fatto calare il gelo totale nel centro sportivo bianconero. Un calciatore infatti ha annunciato il ritiro al termine della stagione, lasciando tutti senza parole.

Il popolo bianconero si è rassegnato

Qualche settimana fa la Juventus ha risolto il contratto di Szczesny, in seguito all’acquisto di Di Gregorio. Il portiere polacco un po’ a sorpresa si è ritirato, lasciando tutti a bocca aperta. In realtà questa decisione era maturata da tempo.

Durante una recente intervista, dove ha raccontato anche alcuni scenari sul suo addio alla Vecchia Signora, infatti l’ex estremo difensore di Arsenal e Roma ha affermato che avrebbe comunque appeso gli scarpini al chiodo alla fine della stagione che è appena cominciata.

Le parole di Szczesny

”Queste sette stagioni sono state una sfida personale non semplice. Quando ti capita l’avventura della vita e fai così bene è una sensazione bellissima. Avrei voluto aiutare la squadra anche quest’anno, ma questo non dipende da me. Non mi aspettavo però di trovarmi fuori dal progetto, non l’avrei mai immaginato. Ho parlato molto sinceramente con Giuntoli all’inizio della scorsa stagione, quando dovevamo discutere del rinnovo. Ci siamo seduti in una stanza per tre minuti. Gli ho detto che alla fine della stagione 24-25 mi sarei ritirato”.

”Poi ho iniziato a leggere sui giornali le notizie che parlavano della trattativa tra il club e Di Gregorio. Stimo Di Gregorio. Potevo immaginare uno scenario in cui Perin voleva andare via e lui era il secondo. Dopo la fine della stagione scorsa ero convinto di restare. Sentivo le notizie della trattativa con l’ex Monza, ma non mi aspettavo di restare fuori dal progetto. Quando l’affare si è chiuso allora abbiamo discusso della risoluzione. E’ stata una scelta della società, non la condivido ma l’accetto”.