Verdetto pesantissimo: salta Juventus-Napoli | infortunio improvviso

Gli esiti non danno buone notizie al tecnico. Il calciatore dovrà saltare il big match previsto sabato pomeriggio.

Da non poche stagioni a questa parte nel calcio è aumentata in maniera esponenziale la frequenza di infortuni. Le società calcistiche sono molto in combutta con le federazioni per le troppe partite. Purtroppo però non vi sono cambiamenti ma solo polveroni. Abbiamo potuto vedere anche quest’anno la difficoltà dei club. In Serie A abbiamo già visto alcuni calciatori cadere vittime di infortuni, a volte anche gravi.

La situazione continua a peggiorare. Spesso viene anche modificato l’esito delle partite. Il 21 Settembre la Juventus dovrà affrontare il Napoli in casa. Questo è un match che ha sempre appassionato i tifosi e gli amanti del pallone. I due club si battagliano già dai tempi di Maradona e Platini. Con il susseguirsi degli anni poi la rivalità si è fatta sempre più incandescente.

Degli episodi hanno infatti creato una sorta di odio tra le due squadre italiane. Uno dei fattori scatenanti è stata la continua lotta scudetto che si è attuata alcune stagioni fa tra le due società. Ad aggiungersi ci fu anche un trasferimento. Il grande bomber ”Pipita” Higuain mollò i partenopei, prendendo le vie di Torino. La partita ha quindi un sapore diverso. A discapito di una delle due compagini ci sarà un nuovo indisponibile.

Tegola per il tecnico. Assenza enorme per il big match

Il club piemontese potrebbe essere in difficoltà. Thiago Motta dovrà fare a meno di Federico Gatti per battere l’ex Antonio Conte. Il difensore italiano si è infortunato durante il match in Champions League. Nella sfida con il PSV infatti il ragazzo azzurro è stato sostituito lasciando spazio al collega brasiliano Danilo.

Secondo gli esiti il classe 1998 ha subito una lieve distorsione alla caviglia che potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote. Il tecnico juventino dovrà quindi inventarsi qualcosa per fermare lo scatenato Lukaku.

Chi sostituirà Gatti. Le opzioni di Thiago Motta.

Verranno effettuati altri esami per capire le condizioni del calciatore juventino. Nel frattempo però l’allenatore dovrà trovare una soluzione. Le alternative ci sono, Danilo potrebbe essere in grado di contrastare il centroavanti belga.

Fino alla scorsa stagione il difensore brasiliano ha dimostrato di essere degno della maglia che indossa, tanto che Massimiliano Allegri gli affidò il compito di capitano. Aspetteremo dunque il 21 settembre per vedere la formazione che schiererà la Juventus. Possiamo dire con fermezza però che sarà una partita da non perdere.