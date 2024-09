Dalla Premier League alla quarta divisione: leggenda del calcio tra i dilettanti | Gesto d’amore

Scelta inaspettata dalla Premier League. Un calciatore corre in soccorso di un club allo sbaraglio. Scelta sentimentale per lui.

Il calcio non è solo un gioco. Per molti questo sport rappresenta qualcosa di più. Le emozioni sono infinite, la felicità che ci può trasmettere un pallone che rotola è quasi ineguagliabile. Ma non è solo il gioco in se è per sé che emoziona i tifosi, ma anche i calciatori che diventano leggenda.

Esistono migliaia di giocatori ma non tutti riescono a rappresentare in modo diciamo sano il gioco del calcio. Molti di questi professionisti diventano veri e propri emblemi. Nel nostro campionato ad esempio abbiamo potuto vedere dei talenti straordinari. Ma non sono state sempre le abilità a contraddistinguere i calciatori, ma bensì le scelte sentimentali che hanno compiuto.

Ad esempio in Serie A abbiamo visto come Alessandro Del Piero, storico capitano e numero 10 della Juventus, è rimasto vicino al suo club. Scesa in Serie B dopo lo scandalo calciopoli la Vecchia Signora è riuscita a rialzarsi anche e soprattutto alla scelta del suo grande capitano che ha deciso di retrocedere con il suo club rifiutando offerte da alcune top. E’ davvero difficile vedere ancora oggi cose del genere, però un accaduto nel campionato inglese ha meravigliato tutti. Un professionista infatti ha deciso di tendere la mano ad una squadra dilettante. Vediamo di chi si tratta.

Un top tra i principianti. Solo questioni di cuore

Il Bordeaux è una squadra di calcio che milita nella quarta divisione francese. Fino alla stagione 2021-2022 il club in questione era parte attiva della Ligue 1. Tuttavia la società è peggiorata man mano, retrocedendo fino ad arrivare a questa situazione.

I Girondini si trovano ora a disputare un campionato dilettantistico. Per loro la disfatta è stata totale. Qualcuno però ha riacceso la speranza dei tifosi. Il trasferimento è già ufficiale, ecco di chi stiamo parlando.

Un attaccante epico approda a Bordeaux

Andy Carroll ha deciso di traslocarsi in Francia per aiutare il Bordeaux a tornare in alto. Il centroavanti inglese ha compiuto un gesto che nessuno si aspettava. Il calciatore ha militato in tanti club, alcuni anche di livello. Tra i le top squadre di cui ha fatto parte troviamo : Liverpool, West Ham e Newcastle. In quest’ultima il bomber ha segnato 31 gol in poco più di 80 partite.

Dopo questa meravigliosa stagione il classe 1989 si trasferì ai Reds dove non riuscì ad esplodere del tutto. Ora però l’obbiettivo del inglese è concentrato sulla sua nuova sfida. Staremo a vedere se riuscirà nella sua impresa.