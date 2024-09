Ibra lo chiama dalla Bundesliga: strappato al Bayern Monaco | Ecco il sostituto di Fonseca

Il Milan ha deciso senza alcun ripensamento di mettere alla porta il tecnico lusitano per chiamare un grande nome dalla Germania.

Continua il momento no del Milan. Dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Venezia con un netto 4-0, il club rossonero pareva poter porre le basi per una rapida risalita, sia in termini di risultati che di prestazioni. E invece la squadra si è sciolta di nuovo al primo grande ostacolo. Contro il Liverpool infatti il Diavolo ha perso di nuovo mettendo in mostra una prestazione tutt’altro che degna.

Di conseguenza sono tornati in forte hype i rumors che vorrebbero l’esonero di Paulo Fonseca. Sia la piazza che la società infatti stanno storcendo il naso nei confronti del tecnico portoghese. Sin dalla prima gara ufficiale della stagione è venuta a mancare la fiducia nei suoi confronti, e adesso la situazione rischia di precipitare da un momento all’altro.

Per questo motivo ai piani alti di Milanello si sta seriamente cominciando a riflettere sul nome del possibile sostituto. E stando a quanto concerne dalle ultime indiscrezioni, Zlatan Ibrahimovic avrebbe trovato a sorpresa il sostituto adatto dell’ex allenatore della Roma. Si tratta di un grande nome proveniente dalla Bundesliga.

La nuova idea per la panchina milanista

Uno dei migliori profili in circolazione e che è ancora in cerca di una panchina è Edin Terzic. Reduce dalla grandiosa esperienza in sella al Borussia Dortmund, che lo scorso anno ha portato fino alla finale di Champions League, il tecnico tedesco di origini bosniache piace molto al Diavolo.

Oltre ad essere un profilo giovane infatti il classe 1982 è molto abile a valorizzare i giocatori e a lavorare con il materiale che ha a disposizione. Di conseguenza, in caso di addio di Paulo Fonseca, non è da escludere che la società possa instaurare dei discorsi proprio con l’ex mister giallonero.

Gli altri nomi sul taccuino rossonero

Oltre al nome di Terzic però la dirigenza rossonera sta valutando anche altri profili che potrebbero fare al caso del Milan in caso di esonero di Paulo Fonseca.

Tra questi c’è di sicuro Massimiliano Allegri, pronto a tornare nel club sette volte vincitore della Champions League a distanza di diversi anni, oltre che Maurizio Sarri, libero dopo l’ultima esperienza alla Lazio e in cerca di una nuova avventura.