Lutto in casa giallorossa: il saluto del club è commovente | Addio alla leggenda

Una triste notizia ha sconvolto il club giallorosso: una leggenda assoluta è venuto a mancare per la disperazione di tutto l’ambiente.

Dopo il ritorno dei campionati e delle coppe europee, possiamo finalmente dire che la stagione calcistica sta per entrare in una delle sue tante fasi clou. Lo sa bene la Roma, che dopo una falsa partenza in campionato deve per forza rialzare la testa quanto prima e tornare ad ottenere risultati positivi.

In quel di Trigoria si lavora senza sosta agli ordini di mister Daniele De Rossi. Anche la sua posizione però pare in bilico adesso. Nonostante solo qualche mese fa Capitan Futuro ha rinnovato il suo contratto con il club capitolino, firmando un triennale, il pessimo avvio di campionato lo ha fatto finire sulla graticola, tanto che qualcuno sulla sponda giallorossa del Tevere ha già iniziato a fare i nomi dei possibili sostituti.

La brutta aria che si respira nel centro sportivo giallorosso però nelle scorse ore è diventata ancora più pesante a causa di una dolorosissima notizia. Un grave lutto ha colpito infatti il club romano. Una leggenda del club si è spenta, lasciando senza parole i tifosi e tutti gli addetti ai lavori. La società non ha perso tempo per dare un saluto commovente.

Una perdita dolorosissima in casa romanista

Nella giornata di martedì 17 settembre, Ernesto Alcicco, storico medico della Roma, è venuto a mancare all’età di 89 anni. Non sono note le cause del decesso, ma la famiglia ha dato la notizia tra il dolore di tutti i tifosi, gli ex calciatori e gli appassionati del mondo del calcio.

La società giallorossa dal canto suo ha voluto esprimere il cordoglio con un messaggio sui suoi canali ufficiali, dove ha ringraziato il dottore, indicando che rimarrà nel cuore di tutti per sempre.

Alcicco, una vita a curare i giallorossi

Dopo gli inizi come medico sportivo della Lazio, Alcicco è passato alla Roma nel lontano 1978, dove ha trascorso quasi la sua intera carriera. Il dottore è rimasto in giallorosso fino al 2001, vincendo in un certo qual senso i due scudetti della Magica.

Dopodiché nel 2002 è passato al Brescia dopo la chiamata di mister Carlo Mazzone, rimanendovi fino al 2005, prima di andare in pensione.