Ci vediamo in tribubale: mezza squadra licenziata in Premier League | Scelta folle della società

Problemi in Premier League. Una squadra inglese ha intenzione di effettuare numerosi licenziamenti. Ci saranno intoppi giudiziari.

Nelle ultime stagioni ci sono stati vari dibattiti per quanto riguarda il rispetto dei bilanci. Molti club italiani sono stati penalizzati. Nella stagione 2022/23 per esempio la Juventus ha ricevuto molte sanzioni che hanno portato la squadra di Torino a non qualificarsi per la Champions League. Questi accaduti hanno spesso dato vita a molti ”polveroni”.

In particolare le lamentele vanno alle federazioni, soprattutto per quanto riguarda le società inglesi. In Premier League infatti questa regola pare non abbia valore. I club appaiono molto più liberi di spendere o acquistare calciatori senza rendere conto al fair-play finanziario. Per chi non lo sapesse il fair-play finanziario è una regola creata dalla UEFA che mira ad estinguere le disparità delle squadre, soprattutto dal lato economico.

Per essere inerenti e rispettare la regola, una società deve riuscire a rientrare con tutte le sue spese. Cosi facendo si può mantenere un equilibrio. Violare questi criteri vuol dire andare incontro a sanzioni. Una squadra inglese infatti non ha rispettato queste norme, di conseguenza ora si trova in una situazione critica. Vediamo di chi si tratta.

Un club inglese rischia grosso

Il Manchester United ha fatto una follia. I Red Devils stanno attraversando una crisi. Dopo l’addio di Sir Alex Ferguson, infatti la società non è mai riuscita a tornare ai suoi livelli. Molti anni deludenti e soprattutto senza trofei hanno creato panico ad Old Trafford.

La squadra decisa negli anni a cambiare le cose per migliorare, ha eseguito delle campagne acquisti a volte troppo esagerate. Non rispettando la regola del fair-play finanziario. I Red Evils si trovano ora in guai che gli ha costretti a svolgere delle mosse estreme.

Numerosissimi esoneri a Manchester.

Visto lo sforo in bilancio la società ha deciso di mettere alla porta numerosissimi dipendenti. Nella scorsa stagione infatti il club ha registrato una perdita di quasi 135 milioni di euro. Purtroppo per loro però non era l’unico debito da risarcire. A tal proposito si sono aggiunti altri bilanci in perdita che hanno raggiunto la somma di 370 milioni.

Per risparmiare quindi i Red Evils hanno deciso di licenziare 250 dipendenti distribuendo gli esoneri in quasi tutti i reparti. Questa azione ha fatto guadagnare al club una somma tra i 40 e i 50 milioni. Sicuramente azzardata come scelta ma si vedrà con il tempo il risultato di essa.