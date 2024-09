Torna nel 2025: dopo l’operazione il verdetto è gravissimo | Out tutta la stagione in Serie A

Tegola enorme per la big. Un top player dovrà rimanere ai box a lungo a causa di un grave infortunio, che lo ha portato sotto i ferri.

Quella che è iniziata da poco è la stagione calcistica più lunga di sempre. Innanzitutto infatti è cambiato del tutto il format delle competizioni europee. Sia in Champions League che in Europa League le squadre non giocheranno più sei partite, ma ne disputeranno 8, tutte con avversarie diverse. Già in questo modo dunque accresce il numero totale di match da giocare.

Come se non bastasse poi a giugno prossimo assisteremo anche al nuovissimo Mondiale per Club, che sarà una lunga competizione a cui prenderanno parte diversi club. In Serie A ad esempio Juventus e Inter saranno impegnate nella coppa del mondo, e di conseguenza avranno ancora più impegni.

E’ chiaro che con tutte queste gare c’è un fenomeno, il quale già influisce pesantemente sui calciatori, che rischia di andare via via peggiorando. Stiamo parlando degli infortuni, sempre maggiori e che coinvolgono purtroppo tutte le società. Uno degli ultimi in ordine di tempo ha scioccato del tutto il nostro campionato, visto che il giocatore in questione rimarrà ai box per tutta la stagione. Il verdetto giunto dopo l’intervento chirurgico è chiarissimo e non lascia dubbi.

Perdita grave per il tecnico

Dopo il pesante infortunio al polpaccio patito con la nazionale algerina, Ismael Bennacer si è sottoposto ad un intervento chirurgico di recente. Il responso medico purtroppo per lui è molto chiaro.

Il centrocampista dovrà rimanere ai box per circa quattro mesi. Un periodo enorme, che gli permetterà di tornare a disposizione di Paulo Fonseca solamente a partire da metà gennaio. E’ quindi chiaro che il giocatore salterà in pratica gran parte della stagione attuale.

Bennacer-Milan, segnali di addio

Quello patito quest’anno è solamente l’ennesimo problema fisico patito dal giocatore africano. Il Milan sembra ormai essersi annoiato di aspettarlo e di conseguenza sta meditando di cederlo alla fine della stagione.

Già nella scorsa sessione di mercato estivo si era tentato di piazzarlo in Arabia Saudita, ma la trattativa non è andata poi in porto. A giugno prossimo però è molto probabile che il club sette volte campione d’Europa faccia il possibile per sbarazzarsi di Bennacer.