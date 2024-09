Torno e vi porto in Champions League: arriva Pioli in Serie A | Salta la prima grande panchina

Il tecnico emiliano è pronto a tornare in pista: ad attenderlo c’è la panchina di una big che non sta vivendo affatto un buon periodo.

Alla fine della passata stagione, dopo diversi anni, Stefano Pioli ha lasciato il Milan. L’allenatore marchigiano ha pagato un’annata ben al di sotto delle aspettative, dove non si è mai stati in lotta per lo scudetto e dove la squadra si è fatta eliminare ai giorni di Champions League, al netto di un raggruppamento a dir poco proibitivo.

Dopo che sono passati alcuni mesi però il mister è pronto a tornare in pista. La pista più calda finora per lui è stata quella che porta in Arabia Saudita. Qualche mese fa infatti si era parlato di un approdo all’Al Ittihad, squadra di Benzema. L’accordo pareva imminente, ma tutto è saltato all’ultimo, anche per volontà del pallone d’oro francese. Nelle ultime settimane invece è stato accostato all’Al Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo. Anche qui però fino ad ora nulla di fatto.

La svolta però sembra essere bella ed arrivata. Gli ultimi rumors infatti stanno riportando ad ampia portata di un clamoroso ritorno in Serie A per Stefano Pioli. Ad attenderlo infatti ci sarebbe una grande panchina, che già sta traballando a causa degli scarsi risultati ottenuti fin qui.

Ecco dove allenerà Pioli

E’ stato un avvio di campionato piuttosto deludente per la Roma di Daniele De Rossi. Al netto di una campagna acquisti faraonica infatti la Magica è partita malissimo. Di conseguenza si stanno scatenando in maniera clamorosa le voci che vorrebbero Capitan Futuro lontano dalla squadra capitolina.

Al netto del fatto che DDR ha firmato solo qualche mese fa un contratto di ben tre anni, qualora le cose non dovessero migliorare in breve tempo, la famiglia Friedkin potrebbe decidere di dargli in benservito. A quel punto si aprirebbe il casting per il suo successore, e uno dei nomi più caldi in questo senso è proprio quello di Stefano Pioli.

Prossime settimane decisive per DDR

Al momento quelle su un possibile esonero del campione del mondo 2006 sono semplici voci, così come quelle riguardanti un ritorno di Pioli nella Capitale, questa volta sulla sponda giallorossa del Tevere.

Al netto di ciò però sarà fondamentale per la squadra dare la svolta e tornare a fare bene. Altrimenti per Capitan Futuro rischiano di essere guai seri.