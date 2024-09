Niente derby per il titolare: Inzaghi disperato | Forfait nella partita più importante

Assenza eccellente in casa nerazzurra in vista della stracittadina di domenica sera: tifosi e allenatore sono nel panico più totale.

La stagione dell’Inter prosegue con un chiaro obiettivo: giocarsela in tutte le competizioni. Al netto di ciò in casa nerazzurra c’è già un pensiero fisso che incombe nella testa di tifosi, giocatori e addetti ai lavori. Domenica sera alle ore 20.45 andrà in scena il derby della Madonnina. Sarà una sfida attesissima da ambo le parti.

La Beneamata vuole dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nei recenti derby. L’ultimo nella passata stagione è stato davvero clamoroso, visto che il successo sui rivali è valso la conquista aritmetica del 20esimo scudetto. Dal lato rossonero invece c’è voglia di rivalsa, sia per quanto accaduto lo scorso anno, e sia per non perdere troppo terreno anche in questo campionato.

Nel frattempo però dalle parti di Appiano Gentile non sono arrivate buone notizie per mister Simone Inzaghi. A quanto pare infatti un perno assoluto della rosa nerazzurra ha dato forfait proprio per la gara più importante con gli acerrimi nemici. Una notizia tremenda dunque, che ha lasciato tutti senza parole.

Il perno interista salta il derby contro il Milan

Nel corso della sfida pareggiata per 1-1 in casa del Monza, Federico Dimarco ha chiuso la gara da infortunato. Al termine del match il giocatore cresciuto nel vivaio nerazzurro si è sottoposto ad ulteriori accertamenti, che hanno riportato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra.

Di conseguenza per lui ci sarà bisogno di qualche giorno di riposo, che lo potrebbe portare a saltare la stracittadina in programma domenica sera. Una notizia pessima dunque per Simone Inzaghi, oltre che per il giocatore, che adesso dovrà iniziare a pensare ad un sostituto.

Chi sostituirà Dimarco nel derby?

Nel caso in cui l’esterno sinistro non dovesse farcela a recuperare per la sfida ai cugini del Milan, Simone Inzaghi ha già pronta l’alternativa. Sarà con tutta probabilità Carlos Augusto a prendere il suo posto sulla fascia sinistra.

Non è però nemmeno da escludere l’ipotesi di un dirottamento di Darmian sulla corsia mancina, con conseguente impiego di Denzel Dumfries dal primo minuto. Vedremo dunque se Dimarco riuscirà a riprendersi e, qualora così non fosse, chi andrà a giocare al suo posto dal primo minuto nella partita più sentita della stagione.